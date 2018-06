El barco ‘Aquarius’, últimas noticias en directo

EL PAÍS

La ONU pide protección para migrantes ante la situación del barco 'Aquarius'. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido este lunes a los Gobiernos europeos respeto a la ley internacional y protección para refugiados y migrantes, tras la decisión de Italia y Malta de no permitir desembarcar al barco Aquarius. "Siempre he estado extremadamente preocupado por el hecho de que el espacio para la protección de refugiados en Europa puede estar reduciéndose", ha dicho Guterres preguntado por la postura italiana ante este buque, que lleva más de 600 migrantes a bordo y que finalmente será acogido por España, ha informado Efe. El jefe de la ONU ha dicho que los países "tienen derecho a gestionar sus fronteras" y a "definir sus propias políticas de migración", pero les ha llamado a hacerlo "de manera sensible a la protección" y en "pleno respeto de la legislación internacional sobre refugiados".