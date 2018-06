La líder del PP valenciano asegura que la Gürtel es “pasado” y que su partido “aprendió la lección”

La presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, ha asegurado que los hechos que condena la sentencia de vertiente valenciana de la trama Gürtel "corresponden al pasado", que su partido ya ha "aprendido la lección" y está trabajando para que estos hechos "no vuelvan a producirse", informa Juan José Mateo. La sentencia considera probado la financiación ilegal del partido en la comunidad durante las campañas electorales de 2007 y 2008, cuando Francisco Camps era presidente de la Generalitat. El juzgado ha condenado a 18 de los 20 acusados, a los que ha impuesto penas que oscilan desde los cuatro meses a los seis años y nueve meses de cárcel.

Francisco Correa, cabecilla de la red, ha sido condenado a cinco años y tres meses de prisión; Álvaro Pérez, alias El Bigotes, a seis años y nueve meses; aPablo Crespo, exsecretario de organización de los populares gallegos, a cinco años; y Ricardo Costa, ex secretario general del PP de Valencia, a cuatro años. También, imponen penas de un año y nueve meses a los nueve empresarios implicados, todas sustituibles por multas de hasta 154.000 euros después de que reconocieran que pagaron comisiones para conseguir contratos. Vicente Rambla, exvicepresidente del Gobierno de la Generalitat, ha resultado absuelto —al igual que el empresario José Enrique Fresquet, contra el que se retiró la acusación el primer día de juicio—.

Bonig ha mostrado su respeto por la sentencia, que a su juicio demuestra que en España "no existe la impunidad y que las instituciones funcionan". "Hemos aprendido la lección y estado trabajando para que estas cosas no vuelvan a ocurrir", ha asegurado, para subrayar que "estas personas ya no ocupan ningún cargo en el PP. Dejaron sus responsabilidades orgánicas".

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha considerado que la sentencia es una "lamentable noticia más" tras la que hacer "un borrón" con lo que no ha funcionado en el pasado, informa Efe.

“Es una condena más y faltan aún unas 50 sentencias por salir sobre la financiación ilegal del PP”, ha dicho José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, informa Jordi Pérez Colomé. La formación ha ligado los casos del PP a la sentencia en otoño sobre los ERE del PSOE. “Estamos inmersos en una situación de descomposición del bipartidismo debido a las mochilas de corrupción que arrastran”, ha asegurado Villegas, que ha añadido una referencia a su objetivo de ir a elecciones pronto ante el fin del “bipartidismo corrupto”: “Es hora de que se abra una nueva página en la que los españoles no deban estar pendientes de cuáles son los casos de corrupción que se destapan y los condenados del PP o del PSOE”, ha concluido Villegas.

El secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, ha considerado que la sentencia demuestra que se creó un régimen político "sustentado por la corrupción de un PP que nunca pensó en los intereses de los valencianos, sino en el particular de las personas que formaban parte de la propia organización", informa Europa Press. El portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ha afirmado que la sentencia demuestra que el PPCV "ya no es presuntamente corrupto, sino un partido corrupto", y por tanto hay que "mantenerlos lejos de la caja todo el tiempo" posible.