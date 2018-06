Colau propone el acercamiento de los líderes del ‘procés’ en prisión para destensar la crisis territorial

Ada Colau ha propuesto al Gobierno de Pedro Sánchez el acercamiento a las cárceles catalanas de los líderes del procés en prisión. "Para retomar el diálogo, es importantísimo que el Gobierno muestre un cambio en la política penitenciaria. Que estas personas estén en prisión es una anomalía y genera una distorsión. Altera el diálogo y maltrata a sus familias. Su acercamiento sí está en manos del Gobierno de Sánchez", ha expresado la alcaldesa de Barcelona. La dirigente de los comunes también ha reclamado al presidente que "no sea autocomplaciente" dada su debilidad parlamentaria en el Congreso y con el Senado controlado por la mayoría absoluta del PP. "No es la situación ideal gobernar España con 84 diputados [del PSOE] como el Ayuntamiento de Barcelona con 11 concejales", se ha puesto de ejemplo la regidora. Su formación rompió el pasado noviembre su pacto de gobierno con el PSC.

La regidora ha justificado la presencia de un lazo amarillo en la fachada del Ayuntamiento de Barcelona por la etapa "de excepcionalidad" en Cataluña. "No tenemos ninguna gana de poner un lazo amarillo de forma permanente en la fachada. Más que nadie queremos, no frivolizaría con esto. Que haya líderes políticos que se encuentran en prisión sin haber cometido violencia es una anomalía", ha reiterado Colau. La alcaldesa ha insistido en que la crisis catalana "judicialmente no se va a resolver" sino que "se va a empeorar". "Tenemos un proceso judicial abierto que empeora el dialogo. Son personas elegidas democráticamente por dos millones de personas", ha incidido.

Como solución al conflicto Colau cree que se pueden plantear "recuperar" algunos puntos del Estatut que el PP "impugnó [al Tribunal Constitucional] y recortó y está en el origen de una gran frustración". "Me parece pertinente pero no es suficiente", ha abundado la alcaldesa. La prioridad es "normalizar las relaciones" entre el Gobierno de Sánchez y la Generalitat que preside Quim Torra.

Manuela Carmena, la otra referente por antonomasia de los Ayuntamientos del Cambio gobernados por Podemos y sus aliados municipales, ha presentado a su homóloga de Barcelona en un acto organizado por el Fórum Europa al que han asistido dirigentes de Podemos como Irene Montero, la portavoz en el Parlamento; Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y futuro candidato en las autonómicas de 2019; y el exJemad y secretario general de Podemos en la capital. Carmena, que con sus palabras ha emocionado a la protagonista del encuentro, ha destacado la "agilidad mental" y capacidad para "escuchar y encontrar soluciones" de su homóloga, 30 años más joven y que como ella gobierna en minoría.

Medidas concretas

Colau ha reconocido los "gestos importantes" que ha tenido el nuevo Ejecutivo -con un gabinete con mayor presencia de ministras que de ministros- pero ha instado al presidente del Gobierno a que "se transformen en leyes y políticas concretas" como la igualdad de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles y la regulación de la subida "abusiva" de los alquileres. "Sánchez ha decidido gobernar en minoría, en soledad, pero para aprobar políticas concretas va a necesitar construir mayorías más amplias. Va a hacer falta mucho diálogo, acuerdo y negociación", ha enfatizado Colau.

Gabilondo también ha animado a que el nuevo Gobierno apruebe "medidas concretas, eficientes y solventes para abordar cuestiones de emergencia". "Espero que en este primer Consejo de Ministros y en el siguiente el Gobierno haga propuestas concretas para mantener eso que se llama la ilusión (...) y luego los proyectos de envergadura necesitarán su tiempo, pero creo que hay cosas que se pueden hacer ya. Modestamente pediría que se hicieran inmediatamente", ha observado.