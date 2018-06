“Formar un Gobierno para tres días sería tomar el pelo a los ciudadanos”

Carmen Calvo (Cabra, Córdoba, 1957) asume desde hace cuatro días la vicepresidencia del Gobierno y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Exhibe orgullo por la elección del presidente, Pedro Sánchez, y de todas las ministras y ministros, preparados por su especialización y experiencia a tomar decisiones desde el primer día, sostiene. La legislatura culmina oficialmente dentro de dos años, pero Sánchez ha dicho que no la agotará y parte de la oposición va a empujar para que disuelva cuanto antes y convoque elecciones. Eso no va a suceder, avisa Calvo. Argumenta que se trata de un equipo con muchas ganas de “hacer cosas”, por lo que descarta convocar elecciones de inmediato. “Eso sería tomar el pelo a los ciudadanos”, afirma.

Pregunta. ¿Para su Gobierno el principal problema de España es la integridad territorial, como dijo el viernes la portavoz?

Respuesta. Somos conscientes de que nuestro país está atravesando unos tiempos en los que ha habido un envite claro a la unidad territorial y también hemos dado pruebas de cuál es nuestra posición en este asunto. La ministra portavoz dijo algo bastante normal en la aplicación del Estado de derecho. Ahora la Generalitat está como el resto de las comunidades, con los controles normales afectos al Fondo de Liquidez Autonómica.

P. Cataluña ya tiene un Ejecutivo sujeto a la legalidad y su presidente, Joaquim Torra, quiere hablar con el presidente del Gobierno del derecho de autodeterminación.

R. El presidente del Gobierno va a recibir a todos los presidentes para hablar de los problemas cotidianos que hay en las comunidades autónomas, que afectan en una parte muy importante a la financiación, y de los problemas de la sociedad. Todo en el marco de la Constitución.

P. Entonces la autodeterminación queda fuera.

R. Es que la Constitución no contempla la autodeterminación.

P. ¿Y de qué puede versar el diálogo entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat?

R. Ellos presentaron un listado de 45 medidas [en referencia a las reivindicaciones presentadas por Carles Puigdemont a Mariano Rajoy en 2016]. De esas, en la medida en la que se pueda dar respuesta y tengan que ver con los problemas de los ciudadanos, vamos a estar para trabajar. De esas medidas había muchas razonables. Hemos dicho que ha faltado mucho diálogo y nosotros ahí sí que vamos a poner mucho.

P. ¿Alguna queda fuera?

R. Todo lo que tiene que ver con las posiciones de intentar romper el orden constitucional no entra en ninguna agenda.

El referéndum en Cataluña no puede entrar en la agenda del Gobierno

P. El señor Torra quiere consensuar un referéndum de independencia en Cataluña.

R. No entra en ninguna agenda del Gobierno de España, no puede entrar. Nosotros somos el Gobierno también de los catalanes, incluidos los independentistas y de los catalanes que esperan que su Gobierno esté a la altura de la tranquilidad que necesitan. El president Torra va a ser recibido por el presidente Sánchez con la mayor lealtad y naturalidad.

P. ¿Va a haber algún gesto para Cataluña además de rebajar la fiscalización de las cuentas?

R. Nosotros no nos vamos a mover del cumplimiento de la legalidad.

P. ¿La del control de las cuentas no era también una decisión política, que ustedes podrían no haber tomado?

R. Nosotros no podemos mantener el control del gasto una vez que el Gobierno de Cataluña está conformado. La legalidad es de ida y vuelta.

P. Para Ciudadanos y el PP ese hecho es la evidencia de que había pactos secretos con los independentistas.

R. El PP y Ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a armar su fórmula de hacer oposición al Gobierno. Lo que quizá tendrían que pensarse es la incoherencia en la que pueden andar. Nosotros exigimos en este terreno el mismo comportamiento leal y constitucional para afrontar una situación en la que entendemos que todo el mundo puede arrimar una parte de su hombro. Pero conviene que no engañemos a los ciudadanos inventando lo que no existe.

P. Afirma entonces que no existen pactos ocultos con independentistas y Unidos Podemos.

No hay pactos ocultos con los independentistas. Ninguno

R. Ninguno, ninguno. Este Gobierno va a ser absolutamente claro. Este Gobierno no se mueve de la Constitución.

P. El PSOE anunció en las últimas semanas una modificación del delito de rebelión para que contemple acciones como las del secesionismo catalán. ¿Llevará el Gobierno esa reforma legal al Congreso?

R. Nosotros en estos asuntos, incluidas las reformas del Código Penal de las que hablaron otros grupos tras la sentencia de La Manada, actuaremos con prudencia. Podemos hablar con los grupos dispuestos a revisar algunos elementos del Código Penal. Si conseguimos mayoría absoluta para poder cerrar algún tipo penal que abroche o transforme en términos de actualización algunos delitos, por qué no. Pero se necesita mayoría absoluta.

P. Los partidos independentistas catalanes reclaman al Gobierno que acerque a sus dirigentes presos a cárceles catalanas. Ahora el Ejecutivo no tiene competencias sobre ellos porque son presos preventivos, pero más adelante, si son condenados, ¿lo harían?

R. Nosotros somos el Gobierno, el Ejecutivo, que no le puede decir a otro poder del Estado tan importante como el judicial qué hace y qué no hace. Y sobre todo cuando estamos hablando de una situación procesal que es muy clara.

P. Sí, eso en este momento porque son presos preventivos, pero una vez condenados la competencia sobre dónde cumplen condena corresponde a Instituciones Penitenciarias, al Gobierno. ¿Entonces qué harían?

R. Nosotros no vamos a incurrir en ninguna intromisión en el poder judicial. En ni una sola.

P. La oposición teme que pronto darán instrucciones a un nuevo Fiscal General sobre estos presos.

R. Conviene que seamos didácticos con los ciudadanos. La Fiscalía General del Estado trabaja con independencia y criterios técnicos.

P. Su Gobierno ha levantado muchas expectativas al estar formado por personas con experiencia y especialistas en sus materias. La ministra portavoz dijo ayer que es un Gobierno legitimado para agotar la legislatura. ¿Va a ser así? ¿Nada de hablar de elecciones?

R. He visto una encuesta en la que se dice que los ciudadanos esperan que este Gobierno en el plazo que tiene sea lo más estable posible, y que haga su trabajo. Me quedo con esa frase de que hagamos nuestro trabajo. No hace falta ser un gran cerebro sesudo para entender que es un Gobierno muy bueno para afrontar lo que tiene delante. Hicimos una moción de censura para poder derribar a un Gobierno pero luego gobernar.

P. Y convocar elecciones, dijo Pedro Sánchez.

R. Por supuesto, entre otras cosas porque la legislatura está mediada, y porque la facultad constitucional de convocarlas es exclusiva del presidente del Gobierno, tras oír al Consejo de Ministros. Es claro que nosotros queremos estar el tiempo que nos corresponde para poder hacer cosas. ¿Eso significa que la legislatura va a llegar hasta el último milímetro, tres meses menos o dos meses menos? Eso lo decidirá el presidente, que es su facultad constitucional. Hay que aprovechar el espíritu de un país, el entusiasmo que hay de mucha gente. Hemos entrado con unas ganas increíbles. Necesitamos el tiempo del que disponemos.

P. Por tanto, la fecha de las elecciones se ve lejana ahora, no muy próxima.

R. No, no, claro que no. Necesitamos trabajar. Sería un poco casi tomarle el pelo a los ciudadanos montar este Gobierno para decir ‘esto son tres días’. Esto lo encaramos con una seriedad y fortaleza enorme.

P. ¿Con qué mayorías va a sacar adelante el Gobierno sus políticas en el Parlamento?

R. Vamos a hacer lo que hacen en otras democracias: tejer constantemente acuerdos. Hablaremos con todos, también con el PP.

P. ¿Habrá algún socio prioritario? ¿Serán los partidos que les han apoyado en la moción?

R. Nosotros somos un Gobierno progresista, pero hablaremos con todos, sin desvirtuar lo que somos.

P. Podemos dice que se siente decepcionado porque se les ha olvidado a ustedes quién les ha dado los apoyos.

R. El presidente va a recibir muy pronto a Pablo Iglesias y van a hablar.

P. ¿Qué van a hacer con RTVE?

R. Tiene que haber rapidez. Ya está el informe de los letrados y nos interesa rapidez y cumplir el acuerdo que hemos alcanzado en la Cámara. Las democracias necesitan la imparcialidad profunda de los medios públicos. Ese es un empeño para nosotros del que por cierto también tenemos hechos que nos avalan: los del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Volveremos a intentarlo: que los medios públicos sean de todos los ciudadanos.

P. ¿Cuáles son las primeras medidas que va a aprobar el Gobierno?

R. Va a haber un Consejo de Ministros muy pronto particularmente importante en el que habrá medidas de sanidad, educación y agenda social, que es a lo que nosotros hemos venido.