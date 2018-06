Las carteras del poder

Apenas 500 metros separan a Tarín, un comercio tradicional de maletas en la calle Hortaleza de Madrid, de la Secretaría de Estado de Cultura, situada en la plaza del Rey. Fue esa cercanía y la cada vez menos presencia de artesanos la que hizo que, en 1977, personal del ministerio entrara en el establecimiento en busca de una cartera de piel. Aquel encargo no fue para un ministro, pero marcó el comienzo de una relación que dura ya más de cuatro décadas y que ha convertido a este negocio familiar en proveedor de muchas de las carteras de ministros y presidentes de España, entre ellas, la del primer jefe de un Gobierno en democracia, Adolfo Suárez.

"El jueves por la mañana estaba aquí toda la gente —en referencia al personal de los ministerios— esperando las carteras mientras juraban el cargo para tenerlas antes del traspaso", cuenta Mónica Tarín, de 42 años, y que en la actualidad gestiona el negocio junto a su hermano Esteban. Un traspaso que, en realidad, es ficticio ya que en la mayoría de los casos los ministros salientes se quedan con la suya como recuerdo. "Estuvimos trabajando desde bien temprano para grabar los cargos y poner los cierres a tiempo", relata Tarín, que solo conoció los nombres de los miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez unas horas antes de tener que entregar el pedido. El grabado de cada maletín —de unos cuatro kilos de peso y fabricadas por un artesano de Ubrique— se hace en pan de oro, a mano y letra a letra.

El número de encargos que reciben varía en función de la legislatura, ya que no proveen a todos los ministerios y, según indica Tarín, si no hay cambio de ministro por lo general este sigue usando el mismo maletín. "Esta vez nos han pedido bastantes", asegura la propietaria, que tiene extremo cuidado en no desvelar demasiados datos. Tampoco el precio, aunque indica que es "razonable y nada desorbitado para el trabajo y la calidad". Lo que sí matiza, ante la gran cantidad de mujeres que integran el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, es que Soledad Becerril fue la primera que pidió que su cargo se grabara en género femenino, cuando en 1981 se convirtió en la primera mujer ministra de España.

El diseño de las carteras —todo un símbolo del traspaso de poderes—, no siempre ha sido el mismo y, en palabras de la dueña, se ha ido modernizando. El primer paso tuvo lugar con el Ejecutivo de Suárez y consistió en dejar atrás el cierre de boquilla y pasar al de solapa con dos broches y llave, una característica que se mantiene hasta hoy para que la puedan "guardar personalmente cada uno", especifica Tarín. Luego llegaría el bolsillo exterior y los compartimentos interiores para bolígrafo, tarjetas y para una memoria USB. "Fuimos modernizando el modelo", explica. El modelo estándar tiene seis fuelles y se personaliza a gusto de cada propietario. "Las ministras a veces piden de tres o cuatro fuelles y hubo un ministro socialista que pidió una mayor", afirma sin dar más detalles. Lo que ha permanecido inalterado, con independencia del signo político, ha sido el material con el que se fabrican: el exterior el de piel de ternera y el interior en piel de cerdo.

La historia de la familia Tarín no puede contarse sin hablar de esta tienda que ha sobrevivido a los envites que la apertura de las grandes superficies y el comercio digital han asestado al comercio tradicional. Por ella han pasado ya tres generaciones desde que en 1972, Esteban Tarín adquiriera el local en el que ya entonces se vendían maletas y todo tipo de accesorios de piel. De aquella tienda original se conserva todo: una gran lámpara dorada, el techo con guirnaldas de escayola y los mostradores y estanterías de madera. Eso sí, en ellas luce un género diferente del de entonces. "Antes estaban llenas de carteras como esas —dice Tarín mientras apunta a varios portadocumentos— y eran todas fabricadas en España, ahora hay muchas mochilas y casi todo viene de Italia. Y menos mal que son de Italia".

La ubicación privilegiada de Tarín, a unos pasos de la Gran Vía, y su oferta especializada han sido clave para que el negocio haya sobrevivido a los envites que la apertura de las grandes superficies y el comercio digital han asestado al comercio tradicional. Pero no ha sido fácil. En 2012, la crisis económica llamó a las puertas de este establecimiento y puso en riesgo su continuidad. "Si estuviéramos en otro barrio ya habríamos cerrado", reflexiona la propietaria, al tiempo que asegura que, en Madrid, los comerciantes de piel como ellos se cuentan con los dedos de una mano.

Además de los encargos de Presidencia y ministerios, entre los clientes hay también gobiernos autonómicos, despachos de abogados, diseñadores y "algún masterchef". Aunque Mónica Tarín no hace distinciones. "La gente viene aquí porque lo asesoramos. Tratamos con el mismo cuidado el producto que va para un ministerio que el que compra cualquier otra persona", concluye.