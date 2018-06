El primer consejo de Ministros de Pedro Sánchez, últimas noticias en directo

EL PAÍS

Màxim Huerta: "La cultura no puede ser de bandos, tiene que ser un orgullo de todos. Tenemos que estar orgullosos de los que crean y de los que consumen, de los que se esfuerzan en el deporte, que son superhéroes, y de los que van a verlos". "Hoy es un día de emoción, de nervios, y de inseguridades y de vértigos y de muchísima responsabilidad. Quiero estar en este cargo con humildad, con ilusión y con el compromiso absoluto con la cultura y con el deporte. No soy una persona deportista, lo digo por todo lo que ha salido. No me gusta practicar el deporte, el deporte, sí. Eso no significa nada. Voy a apoyar el deporte y a todos los deportistas, porque son héreos y heroínas", asegura el ministro.