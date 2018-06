El expresidente seguirá aforado si se incorpora al Consejo de Estado

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy puede seguir siendo aforado incluso si decide abandonar finalmente su escaño de diputado. El aún líder del PP mantendrá esta protección jurídica —que implica que el cargo investigado solo puede ser juzgado por tribunales superiores, no ordinarios— si decide convertirse en miembro del Consejo de Estado, como le corresponde por haber dirigido el Ejecutivo. Esa condición es incompatible con el trabajo en empresas privadas, el ejercicio de la abogacía o el mandato de diputado, senador o miembro de una asamblea autonómica.

El sueldo de los consejeros natos del Consejo de Estado (el máximo órgano consultivo del Gobierno) ronda los 100.000 euros anuales.“No tengo decidido el futuro”, dijo este miércoles Rajoy durante una entrevista en la Cope. “Lo haré pronto”, prometió. Y repasó: “Llevo 37 años largos en la vida política, he estado casi 14 en el Gobierno, en dos etapas, y ocho de líder de la oposición. He tenido una vida política de una enorme intensidad y no tiene sentido permanecer más tiempo aquí”. Abrió así la puerta a dejar su escaño de diputado antes de que acabe el actual periodo de sesiones, a finales de este mes. “Mi intención es abandonar la vida política de manera definitiva. Hay más cosas a las que dedicarse en la vida”, remató.“El señor Rajoy eso todavía no lo ha decidido y lo dejará cuando considere conveniente”, abundó la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. “Creo que eso tampoco es una prioridad en este momento”.

Los precedentes

Rajoy representa un caso único en la política española: nunca antes hubo un presidente derrotado por una moción de censura. Entre aquellos que perdieron en las urnas, sí hay ejemplos de políticos que mantuvieron el escaño pese a no continuar en La Moncloa. Es el caso, por ejemplo, del expresidente socialista Felipe González, que permaneció en la Cámara baja tras su derrota electoral de 1996.No siguieron ese camino ni José Luis Rodríguez Zapatero ni José María Aznar cuando dejaron el Gobierno. Como Rajoy pretende hacer ahora, ambos abandonaron la política.Tanto el expresidente socialista como el expresidente popular llegaron a ocupar durante un tiempo su puesto en el Consejo de Estado pero renunciaron en un momento dado para desempeñar otras funciones en la actividad privada. Tras pasar por La Moncloa, todos los presidentes tienen derecho a una compensación vitalicia.