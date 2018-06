Cospedal no se descarta para suceder a Rajoy: “Es una decisión personal que tengo que tomar”

La carrera para suceder a Mariano Rajoy como presidente del PP ya tiene a alguien que se lo está pensando: María Dolores de Cospedal. Menos de 24 horas después de que Rajoy dimitiera de sus cargos orgánicos, la exministra de Defensa no se ha descartado y ha dicho que postularse para sucederle es "decisión personal" que tiene que tomar. Pero ha dejado tan abierto el futuro que tampoco ha descartado incluso retirarse de la política. Junto a Cospedal, en las quinielas están Soraya Sáez de Santamaría y Alberto Nuñez Feijoo, entre otros.

En una entrevista en Onda Cero, la secretaria general del PP no ha querido adelantar si va a presentar su candidatura a la Presidencia del PP y ha recalcado que ni siquiera se ha convocado el congreso extraordinario que debe elegir al sucesor, que se prevé se celebre en julio.

"Estamos en el procedimiento y lo que tenga que ser será, pero hoy no es el día de hablar de este tema. Desde luego no lo es para mí", ha dicho Cospedal, que ha admitido no obstante que tiene que tomar una decisión sobre lo que quiere hacer en el futuro y ha reconocido que está en ese "momento vital" y se lo tiene que pensar.

"Es una decisión que tengo que tomar y cuando la tome la comunicaré", ha dicho Cospedal, quien ha añadido que esa decisión depende de sus circunstancias personales y familiares. "Por eso le digo con toda la humildad que la decisión va a depender solo de mi misma", ha recalcado la secretaria general del PP, al tiempo que ha insistido en que hasta el lunes, cuando se celebra la Junta Directiva Nacional del PP, no se abre el plazo para la presentación de candidaturas.

Cospedal ha recordado que como secretaria general tiene que velar por que el proceso sea "claro, rápido, eficaz y lo más representativo posible". Y a la pregunta de si su cargo es incompatible con la presentación de su candidatura, ha señalado que el procedimiento no dice nada al respecto, pero en cualquier caso dicho procedimiento tendrá que estar "impregnado por el sentido común".

La exministra ha señalado además que no comparte las opiniones del expresidente José María Aznar en las que aseguró que hay que reconstruir el centroderecha español y se ofreció para hacerlo. "El centroderecha en no está desarticulado ni desunido, está representado por el PP", le ha contestado, en la línea de Mariano Rajoy, que esta mañana también ha negado que haya que refundar el centroderecha porque "el partido de centroderecha es el PP", que saca más de 50 escaños de ventaja al siguiente, de distinto signo político.

Ante la nueva situación en la que está su partido, cree que "el PP tiene que ver el lado positivo". Tenemos nuestra oportunidad para liderar la oposición, pero además para fortalecernos, renovarnos...", ha afirmado. En este sentido ha avanzado la posibilidad de vender la sede de Genova como gesto para terminar una etapa.