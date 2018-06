¿Cómo se gana el primer congreso abierto del PP?

Hay dos teorías o corrientes en el PP sobre cómo se gana un Congreso interno con varios competidores en la contienda. Una es la clásica y que ha funcionado hasta ahora casi de manera automática y matemática: consiguiendo la mayoría de los votos de los compromisarios de tres de las cuatro organizaciones territoriales más numerosas y poderosas, es decir de Andalucía (165.000 militantes), Comunidad Valenciana (148.000), Galicia (110.000) y Madrid (ahora, tras la última purga del censo, solo 68.000). La otra manera de vencer aparece como más nueva y complicada de medir: ofreciendo un liderazgo atractivo y con capacidad de ganar elecciones y poder. Las dos estarán en juego para este cónclave pionero y decisivo para el PP y se las disputan, en realidad, solo tres posibles aspirantes: Alberto Núñez Feijóo, Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. El gallego Feijóo no se descabalga en ninguna quiniela y las dos mujeres surgen como imprescindibles o desaparecen por imposibles según el interés político, territorial y personal del tipo de fuente consultada.

Dirigentes próximos a Cospedal razonan que para ganar un Congreso del PP, ahora y siempre, “hay que tener el apoyo de los líderes territoriales, los autonómicos pero también los provinciales, que son los que controlan los aparatos y los que saben quién es quién, qué afiliados se pueden tocar y cuáles no y con qué apoyos cuentan”. En ese contexto se resta valor a la capacidad de presión de los diputados y senadores, que también tienen contactos territoriales y que podrían resultar más proclives a Santamaría. En ese terreno orgánico se presupone que Cospedal debería tener, como secretaria general los últimos 10 años, más apoyos que Feijóo o Santamaría, aunque ese traspaso tampoco es tan directo porque se le atribuyen contaminaciones, aunque sean indirectas, con las repercusiones negativas estos años del caso Gürtel y otros escándalos derivados y aún pendientes de juicio.

El estreno de las primarias a doble vuelta El PP estrenará en este Congreso extraordinario la elección de su líder nacional por el llamado sistema de primarias a doble vuelta, que figura en el artículo 35 de los estatutos del XVIII Congreso. Al cargo podrían concurrir, en teoría, todos los militantes con más de un año de antigüedad y al corriente de pago. Para ser precandidato hay que presentar el aval de 100 firmas. Todos los militantes votarán en dos urnas: por un lado para ser compromisarios al Congreso (unos 3.000 acudirán) y a los precandidatos a la presidencia. Y serán proclamados candidatos, ya para su elección por los compromisarios en el Congreso, los dos que hubiesen obtenido el mayor número de los votos válidos. Si alguno lograse más del 50% de los votos, una diferencia de 15 puntos o fuera el más votado en la mitad de las circunscripciones será proclamado candidato único.

En lo que coinciden media docena de fuentes populares sondeadas es en que antes de lanzarse a la piscina y declarar públicamente sus intenciones los tres deberían de escudriñar cuáles son ahora mismo sus opciones. Nominar un equipo de cinco o seis personas de confianza y hablar —si es posible en persona— con todos los presidentes y secretarios, autonómicos y provinciales para conocer sus intenciones. Medir las fuerzas. Y retirarse o no concurrir si no se observan salidas dignas. En ese contexto no se descarta que se pueda alcanzar alguna entente o acuerdo entre los precandidatos aún no oficiales.

Fuentes próximas a Feijóo, Cospedal y Santamaría aseguran que todavía no han tomado la decisión y que tampoco han comenzado a llamar para tantear sus alternativas.

El efecto tractor y el puzle

Desde una de las organizaciones más relevantes del PP se insiste en la tesis de “encajar al menos tres de las cuatro grandes piezas del puzle” pero no tanto por la suma directa de compromisarios como por el efecto tractor: “Si tienes el apoyo de esas estructuras, muchas de las demás se dejan arrastrar por la mayoría y por las más fuertes”.

En las cercanías de Feijóo, sin embargo, y pese a que el presidente gallego dispone del respaldo casi unánime e inusual de toda su organización territorial, se escuchan otras teorías: “No se trata de ganar contando copromisarios sino de vencer convenciendo. Esto va a ser más sencillo que un problema aritmético, hay que ofrecer carisma y liderazgo, que es lo que necesitamos ahora y lo que nuestra gente espera, un liderazgo nuevo y para los próximos años”.

En los entornos de Cospedal, Feijóo o Santamaría no reconocen haberse parado a planificar aún si pueden contar de partida con los militantes o territorios más próximos ni si realmente quieren “arriesgarse” a competir, esta vez de forma tan abierta e incierta. Para justificar este impasse, que deberá resolverse en breve por la premura del calendario, se alude a la necesidad de asumir antes “la generosidad de Rajoy” en su adiós, y al frenético contexto político de estos últimos días, con la victoria de Pedro Sánchez en la moción de censura y la creciente competencia de Ciudadanos en el mismo espacio ideológico.

Pero en el propio PP admiten que tampoco hay mucho margen para la tregua. “Primero hay que saber si los tres quieren, porque la vida son muchas cosas y estas oportunidades vienen cuando vienen, y luego hay que arriesgarse a perder”, apuntan desde Galicia.

La junta directiva nacional del PP está ya convocada para el lunes próximo. Entonces se decidirá también el comité organizador del congreso, que tendrá que exprimir los plazos habituales de presentación de candidaturas al tratarse de un cónclave extraordinario para que este pueda celebrarse antes de las vacaciones de vernao. En el PP especulan que será a partir de ese día cuando los preaspirantes tendrían que empezar a desmarcarse y revelar sus intenciones.

Un dirigente popular importante vaticina que el primero que se lance podría quemarse, pero también tener un factor ventaja: “El PP es un partido disciplinado y muchos militantes valorarían ese riesgo”. Un miembro de la ejecutiva madrileña advierte sobre la novedad de consultar ahora a todas las bases: “Es la primera vez en nuestra historia en la que todos tenemos derecho a voto, en la que los presidentes y los aparatos no tienen tanto poder, en un tiempo exprés y sin un sucesor designado: nadie sabe por dónde puede salir esto”.