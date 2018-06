Los artículos de opinión de los miembros del nuevo Gobierno de Sánchez, en EL PAÍS

Recopilamos los artículos de opinión y análisis que han publicado en este periódico el nuevo presidente y los ministros confirmados, ordenados de más recientes a más antiguos:

Nadia Calviño, ministra de Economía

Nadia Calviño, en 2011. JONATHAN BRADY EFE

Todos somos beneficiarios de la UE (febrero de 2018)

"La Unión Europea es más que un mercado o una cuenta de resultados: es un proyecto fundado en valores que se traducen en políticas y acciones concretas y en un presupuesto común, que no lo es todo, pero sin el cual pocos sueños pueden hacerse realidad"

La competencia, elemento diferencial de nuestra economía (septiembre de 2007, junto a Carlos Pascual Pons)

"Si tuviéramos que elegir, nos quedaríamos con tres rasgos definitorios de la nueva ley española de Defensa de la Competencia, que expresan la voluntad en la que se ha forjado su concepción: modernización, eficacia e independencia"

Teresa Ribera, ministra de Medio Ambiente

Teresa Ribera, ministra de Medio Ambiente. EL PAÍS

Globalización en positivo (julio de 2017, junto a Miguel Ángel Moratinos)

"La acción exterior de España debería incorporar la agenda de la energía limpia y eficiente y las estrategias de desarrollo bajas en carbono"

El océano, un factor clave para la sostenibilidad (julio de 2017, junto a Carol Portabella)

"En España no siempre hemos estado a la altura ni en nuestras contribuciones a los esfuerzos internacionales a escala regional o global ni en la protección doméstica de nuestro territorio y aguas jurisdiccionales: baste ver nuestra línea de costa o el lento arrancar de las figuras de protección marina"

Trump y el cuento chino del cambio climático (noviembre de 2016)

"Cada uno de los países firmantes del Acuerdo de París lo es por interés propio, por sentido económico y de desarrollo, por demanda social e industrial. La novedad más importante radica en la voluntad expresa de impulsar marcos de acción conjunta y compartir los riesgos del cambio. Si Estados Unidos se diluye, China no abandonará su estrategia, pero deberá decidir si quiere ocupar por sola o acompañada con otro actor global la posición de liderazgo que tenía junto con Obama o si se retira a sus cuarteles de invierno y se mantiene discreta en la escena multilateral. Es decir, el resto de la historia nos corresponde a los que no somos Trump, mucho más resilientes y convencidos que hace 16 años. Una retirada de EE UU, contrariamente al deseo 'América vuelve a ser grande', deja un espacio que será cubierto por otros. ¿Cuento chino a partir de ahora?"

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno

Pedro Sánchez, este martes en Madrid. SUSANA VERA REUTERS

Garantía de cambio (mayo de 2016)

"Que el poder esté bien distribuido, que sea accesible, es una condición institucional de la democracia. Y eso nos lleva siempre lejos del centralismo, por muy democrático que se declare. Por eso, al hacer nuestra Constitución, los socialistas apostamos por el Estado de las Autonomías, y cuando hemos gobernado lo hemos hecho con respeto no sólo al pacto constitucional, sino a la realidad de España. Porque la pluralidad territorial de nuestro país es algo más que una creación jurídica, es una realidad social. Una realidad sentida y querida que aborda y resuelve, cada día, algunos de los problemas más importantes de la vida de cualquiera de nosotros"

Reformas para el progreso (febrero de 2016)

"Tanto Ciudadanos como PSOE hemos puesto como prioridad [en el acuerdo firmado en 2016] a las personas, y entre las personas a aquellas que tienen más necesidades, eso es lo urgente. Por eso, nuestro primer objetivo compartido es poner en marcha un plan de emergencia social que necesitan millones de españoles y españolas"

La España que queremos (diciembre de 2015)

"En la agenda de las derechas sigue estando la desprotección de los trabajadores y el desmantelamiento del Estado de bienestar. Después de agotar el negocio del préstamo, su siguiente objetivo es el del aseguramiento, privatizar la sanidad y las pensiones. Esa es la siguiente batalla que los fundamentalistas del mercado ya están dando contra nuestra forma de vida"

Josep Borrell, ministro de Exteriores

Borrell, en una foto de 2007. FREDERICK FLORIN AFP

Catalán, español y europeo (septiembre de 2015)

"Una sociedad no puede desarrollarse normalmente en el seno de un Estado si una parte muy importante de la población cree que estaría mejor sin él. Pase lo que pase, habrá que restablecer el diálogo, mejorar la información, extremar el respeto y hacer las reformas constitucionales, financieras y fiscales necesarias para que esa parte disminuya hasta el límite de los que hacen de la independencia una cuestión de dignidad ante la que no hay razones que esgrimir. Pero que no justifica un salto en el vacío negando la ley de la gravedad"

Los costes del cuento separatista (septiembre de 2015, con Joan Llorach)

"Mas ofrece la ilusión de una independencia que libraría a Cataluña de un expolio fiscal sin salir del euro. Los números lo cuestionan"

¿Dónde están los 16.000 millones? (enero de 2014, con Joan Llorach)

"Es errónea la idea de que el déficit fiscal con España impide la recuperación catalana; no llega a 800 millones, y si se cuentan los servicios que benefician a los catalanes, Cataluña tiene un superávit de 4.000 millones"

Carmen Calvo,vicepresidenta y ministra de Igualdad

Carmen Calvo, en mayo en Madrid. Javier Lizón EFE

Por una reforma federal del Estado autononómico (junio de 2013)

"Está acreditado históricamente que el federalismo es un modelo integrador, al tener capacidad de asimilar democráticamente la convivencia de todos, personas y territorios, en la diferencia (no en la desigualdad), configurando así el mejor espacio para el ejercicio de la participación y las libertades democráticas, para el mantenimiento y desarrollo del Estado social y para la canalización de los intereses comunes, fortaleciendo simultáneamente la autonomía territorial, la unidad del Estado y la igualdad"

Las mayúsculas de la Igualdad (enero de 2012)

"El equilibrio de condiciones de vida, de igualdad de derechos y asunción de la diversidad de hombres y mujeres ni es un eslabón más ni uno de tantos de la cadena moral de la Igualdad. Es alfa y omega. Dicho de otro modo, la discriminación de las mujeres es la pieza que abre, cierra, y amontona todas las demás injusticias que acumula la desigualdad en cualquier ser del planeta. Por ello, no es un atajo, ni un anexo de la gran política, sino la verdadera gran política de transformación y avance de la humanidad a través de las fórmulas democráticas"

El Guantánamo nuestro de cada día (noviembre de 2009)

"A la vuelta de la esquina de nuestros hogares, en cualquier punto del camino de nuestras carreteras, hay espacios donde se ejerce lo que muchos quieren seguir etiquetando como 'el oficio más antiguo del mundo'. ¿Quién se inventaría esa forma de denominarlo? Sin duda, lo podemos llamar la esclavitud más antigua de la humanidad"