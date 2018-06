Rajoy anuncia su dimisión como líder del PP y deja en manos de su sucesor la renovación

Mariano Rajoy ha anunciado este martes entre lágrimas que abandona la presidencia del PP y que deja la política tras perder el Gobierno en favor del socialista Pedro Sánchez. La formación conservadora tendrá que abrir ahora un periodo de interinidad, pilotado por el líder saliente, que concluirá en un congreso extraordinario para elegir a un nuevo presidente y candidato para las elecciones generales. Al puesto optan Alberto Núñez Feijóo, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Ana Pastor o Alfonso Alonso. Rajoy asumió la presidencia del PP en 2003, por designación de José María Aznar, y desde entonces ha perdido dos elecciones generales (2004 y 2008) y ha ganado tres (2011, 2015 y 2016), gobernando casi siete años (2011-2018).

“Me he sentido muy reconfortado por vuestro apoyo en estas jornadas, que no han sido fáciles para mi”, ha dicho el expresidente del Gobierno, que probablemente también dejará su escaño en el Congreso de los diputados. “Ha llegado el momento de poner el punto y final a esta historia. El PP debe seguir avanzando bajo el liderazgo de otra persona", ha seguido. Y ha concluido: "Es lo mejor para mi y para el PP. Es lo mejor para el PP y para mí. Y creo que también para España. Y lo demás no importa nada”.

Rajoy pone así fin a más de 30 años en política. Décadas en las que ha sido diputado autonómico, ministro, vicepresidente y presidente del Gobierno con el PP. Un final inesperado para la carrera de un político que ganó fama como gran gestor de los tiempos, y que en poco más de una semana ha pasado de celebrar la aprobación de los Presupuestos de 2018 a verse desalojado del poder y a dimitir del partido.

La súbita marcha del líder de la formación conservadora abrirá una guerra interna para sustituirle. Aunque Feijóo es el aspirante que cuenta con más apoyos, Cospedal mantiene por ahora la secretaría general, lo que le da gran poder orgánico. En peor situación está Sáenz de Santamaría, que con la pérdida del Gobierno tiene como único cargo el de diputada nacional, por lo que carece de poder territorial y de una plataforma desde la que defender su candidatura. Su futuro, en consecuencia, es una incógnita que deberá despejar el sustituto de Rajoy.

El presidente saliente ha prometido "lealtad" a su sustituto y ha avanzado que no acometerá ningún cambio estructural en el PP durante este periodo de interinidad, evitando así que esas decisiones puedan interpretarse en clave sucesoria. Tras reivindicarse como un Ulises atado al mástil de su barco para no escuchar los cantos de sirena, el expresidente del Gobierno ha repasado los episodios más importantes de su trayectoria al frente del Ejecutivo: no pedir el rescate bancario, afrontar el desafío del independentismo catalán activando el artículo 155 de la Constitución, o asistir al fin de ETA sin negociar con la banda terrorista.

Rajoy también ha alertado sobre la debilidad del Gobierno de Sánchez, y ha pedido al PP que protagonice una oposición dura en defensa de su labor de Gobierno. Sin embargo, el expresidente no se quedará para defender su herencia legislativa. A menos de un año para las elecciones locales, autonómicas y europeas de 2019, el PP se queda descabezado, en estado de shock y sin un referente con el que afrontar el auge de Ciudadanos. Todo, en menos de una semana: del triunfo de la moción de censura de Sánchez, motivada por la sentencia de la primera pieza del caso Gürtel, a la dimisión de Rajoy.