Nervios y cientos de apuntes subrayados en el arranque de la Selectividad

Nervios a flor de piel y miles de fajos de apuntes subrayados. Este martes ha comenzado en nueve comunidades autónomas la prueba de acceso a la Universidad, la antigua Selectividad o PAU, que desde el año pasado unas comunidades autónomas denominan EvAU (Evaluación de Acceso a la Universidad) y otras EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad). Este lunes, las pruebas empezaron también en Castilla-La Mancha.

“Llevo semanas esperando a que pase este día”, cuenta Cristina García de pie en la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid mientras sostiene sus apuntes de Lengua Castellana y Literatura. Quiere estudiar Educación Social, por lo que tiene que obtener una media aproximada de un ocho sobre 14. Mientras algunos se pasean solos dando círculos y repasan las posibles preguntas en voz alta, otros aprovechan para resolver las últimas dudas con sus compañeros y entrar más tranquilos al examen. Alesandra Marqués lleva días estudiando para el examen de Historia y asegura que está “fundida”.

Con cara cansada, José Luis Salcines, uno de los primeros estudiantes en salir del examen que dura hora y media, comenta que "ha sido fácil" la prueba de Lengua Castellana y Literatura y cree que le irá bien. Salcines ha elegido la opción B, por lo que ha tenido que escribir sobre un artículo de Ana Merino publicado en EL PAÍS y sobre la Generación del 27.

Borja Viera, Adrián Portalés y Manale Moumou son compañeros del IES Llombai de Burriana (Castellón). Con carreras y proyectos académicos distintos en el horizonte su punto común este martes han sido los nervios concentrados ante el aula JB2002AA de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universitat Jaume I de Castellón. Se enfrentan al examen de Historia de España, con el que han iniciado este martes a las 9.30 las pruebas, y en el que han tenido que explicar los conceptos de autarquía y racionamiento en el contexto de la posguerra española, o el significado de carlistas e isabelinos.

Varios estudiantes repasan sus apuntes este martes en Castellón. Ángel Sánchez

Las causas y consecuencias de la primera Guerra Carlista o el desarrollo breve de los conflictos bélicos que han tenido lugar en España en el siglo XIX han marcado el arranque de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en las cinco universidades públicas valencianas. La otra alternativa para los 20.518 estudiantes de Bachillerato y FP que se examinan en la Comunidad Valenciana ha versado sobre las características políticas y socioeconómicas de España durante las décadas de 1940 y 1950 a partir de unas declaraciones de Francisco Franco recogidas en la revista francesa Candide en agosto de 1938, y una comparación de las políticas de la dictadura franquista y las impulsadas durante la II República.

En Baleares, unos 4.100 alumnos han ocupado este martes los diferentes campus de la Universidad de las Islas en el arranque de la EBAU. La primera de las pruebas ha sido la de Lengua Castellana y Literatura II, que en las islas ha incluido un texto de EL PAÍS titulado Cómo es una empresa digital ideal de la periodista Isabel Valdés publicado el 21 de diciembre de 2017.

“Creo que me ha ido bien. El poema ni lo he mirado, pero creo que era un poco lo que pensábamos que iba a caer”, ha afirmado Andoni Jaén, que quiere estudiar Ciencias Políticas. Tras la prueba, Lucía Jurado, que también se ha decantado por analizar el texto periodístico, ha asegurado que no era lo que se esperaba.

Otros alumnos han respirado tras el primer examen. “Me lo esperaba más difícil, pero hemos ido haciendo exámenes durante todo el curso y eran igual que el de hoy”, ha señalado Blanca Vázquez nada más finalizar la prueba de Lengua Castellana y Literatura II. Su amiga Mariana Reyes también “lo esperaba más difícil” y ha recibido con cierto alivio que al comienzo de la prueba los profesores hayan tranquilizado a los alumnos.

Además de en Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares, las pruebas de acceso a la Universidad han iniciado este martes en Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Navarra. Canarias, La Rioja y País Vasco tienen la EvAU el 6, 7 y 8 de junio. Cantabria y Murcia dan a sus alumnos un fin de semana extra entre el primer día de examen, el viernes 8 de junio, y los dos finales, 11 y 12 de junio. Andalucía, Cataluña y Galicia celebran las pruebas el 12, 13 y 14 de junio. Las notas provisionales se publicarán antes del 29 de junio.