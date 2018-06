Una joven de 21 años aparece muerta en la casa familiar en Fuerteventura

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una joven de 21 años en una vivienda del Valle de Santa Inés en la localidad de Betancuria (Fuerteventura). Los hechos acaecieron en la mañana de este lunes, cuando los padres de la mujer encontraron a su hija fallecida en un gran charco de sangre. Los sanitarios desplazados a la zona no pudieron hacer nada salvo certificar la muerte de la joven. Según ha confirmado fuentes de la Guardia Civil no se ha podido establecer si se trata de un nuevo caso de violencia machista al no existir indicios ni denuncias previas. Lo que para los investigadores está claro es que se trata de una muerte violenta provocada por golpes en la cabeza con un objeto romo.

El cuerpo sin vida apareció en mitad del pasillo de la vivienda familiar y se está a la espera del levantamiento del cadáver por parte de la autoridad judicial y la posterior autopsia. Por el momento, la Guardia Civil mantiene todas las líneas de investigación abiertas y no se ha practicado detenciones. La muerte violenta de la joven ha causado una profunda conmoción en una localidad como en El Valle de Santa Inés, una localidad de no más de 600 vecinos.