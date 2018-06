El PSOE dice que el Gobierno mantendrá intervenidas las Cuentas de la Generalitat

El Gobierno de Pedro Sánchez mantendrá la intervención de las Cuentas públicas de la Generalitat a pesar de que ya ha decaído la aplicación del artículo 155, según ha avanzado este lunes el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. El número tres del partido ha explicado que el estado actual de las Cuentas se mantendrá de momento pero que esta medida, al igual que otras, “tendrán que ir acompasándose a la normalización” en Cataluña, ha indicado en una entrevista en Antena 3. Al mismo tiempo, el PSOE recuerda que la decisión sobre en qué cárceles están los líderes del procés solo responde ahora al juez de instrucción, pero no se cierra a adoptar medidas de índole “humanitaria” en el futuro.

El PSOE no tiene intención de cambiar de inmediato la hoja de ruta sobre Cataluña y está a la expectativa de los primeros pasos que dé el nuevo Govern constituido este fin de semana. Los socialistas subrayan que no han negociado ni acordado contrapartidas con los partidos independentistas que han apoyado su moción de censura, sino que a estos les ha unido al PSOE la censura a Mariano Rajoy no en virtud de ningún acuerdo.

El secretario de Organización socialista ha confirmado que se mantiene la intervención de las Cuentas de la Generalitat y que esta decaerá si se normaliza la situación y el Govern vuelve por completo a la legalidad. "El proceso de normalización que hemos deseado todos y todas, si eso es verdad, porque todo el mundo ha dicho que quiere normalizar la situación, que volvamos a la legalidad, recuperemos la institucionalidad; si todo eso es así, habrá que ir pensando que determinadas medidas tendrán que ir acompasándose a la normalización. Si la normalización prospera es normal que todo se normalice, y no dejemos hechos excepcionales", ha considerado.

Las formaciones independentistas reclaman, además del fin de la intervención de las Cuentas, el acercamiento de los presos catalanes a Cataluña. El PSOE descarta haber negociado este asunto ni ningún otro con ERC y PDeCAT. “No hemos negociado nada. La derecha tiene que darse cuenta de que había mucha voluntad de echar a Mariano Rajoy”, ha defendido Ábalos, que afirma, como interlocutor que fue con los partidos independentistas en los días previos a la moción de censura, que “los presos no salieron en ningún momento de las conversaciones”.

En todo caso, los socialistas recuerdan que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez no tiene capacidad de decisión sobre las cárceles en las que cumplen prisión preventiva los líderes independentistas. “Ahora los presos preventivos responden a una decisión del juez de instrucción, no depende del Gobierno. Para los penados sí ya puede actuar el Gobierno a través de Instituciones Penitenciarias”, ha indicado Ábalos.

Una vez haya sentencia, si son condenados, entonces sí dependerá del Ejecutivo en qué prisiones cumplan condena. En ese momento los socialistas decidirían, y el secretario de Organización ha sugerido que podrían atenderse razones de índole humanitaria. “En el tratamiento penitenciario tampoco nos deben asombrar si se introducen cuestiones humanitarias”, ha remachado en COPE. Los partidos independentistas reclaman que los presos cumplan condena en Cataluña. Ahora se encuentran cumpliendo prisión provisional en cárceles madrileñas de Estremera y Alcalá Meco. La dispersión de presos fue una medida aplicada en el caso de los reclusos de ETA como parte de la política antiterrorista.

El PSOE ha contestado además con malestar a la intención expresada por el PP de enmendar ahora sus propios Presupuestos Generales en el Senado con objeto de obstaculizar su aprobación definitiva. Los socialistas lamentan la "poco edificante venganza" del PP y critican la incoherencia que supone torpedear unas Cuentas que anunciaron como las mejores para el país. El presidente socialista, Pedro Sánchez, se comprometió no obstante a asumir estos Presupuestos tal cual han sido aprobados ya por el Congreso.