Monedero, sobre su gesto con Santamaría: “No me gusta la foto pareciendo el fuerte”

Juan Carlos Monedero, este sábado.

Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, se ha disculpado este sábado por su gesto del viernes con la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la moción de censura que invistió presidente a Pedro Sánchez. En su perfil de Twitter, se ha referido a la escena grabada por las cámaras de televisión en los exteriores del Congreso, donde le dice a la dirigente del PP "me alegro de que os vayáis" con sus manos posadas sobre los hombros de esta. "No me gusta la foto pareciendo el fuerte. Vayan mis disculpas", ha dicho Monedero.

No obstante, el cofundador de Podemos ha argumentado que sus palabras se dirigieron a un Gobierno que ha "robado" y "encarcelado" y, en concreto, a quien "daba las órdenes sin clemencia". "A mí no me alegra que lleguéis, pero esto es la democracia, ¿vale? Cuídate, hasta luego", le contestó Sáenz de Santamaría.

Monedero, que ha declinado hacer declaraciones a los periodistas, ha participado este sábado en Las Palmas de Gran Canaria en un acto de Podemos. Durante su intervención se ha referido también al incidente: "Le quería decir: 'Soraya, habéis intentado encarcelarnos, habéis usado a comisarios de policía para perseguirnos. Me alegro mucho de que te vayas'. Hice un gesto que me lo podía haber ahorrado, seguramente. Creo que hay que huir de cualquier gesto que pueda parecer machista. Y es un gesto que yo lo hago con hombres y mujeres. Si eso hay gente que entiende que es un gesto machista, lo retiro".