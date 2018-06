El grito sin eco de las braceras

La mecha prendió el pasado viernes en una manifestación espontánea de un centenar de temporeras marroquíes para exigir el sueldo a sus patrones y que protestaban por una supuesta explotación laboral en la explotación de la empresa Doñana 1998, a las afueras de Almonte. Frente a una patrulla de la Guardia Civil, las mujeres se muestran indignadas, tal y como reflejan las imágenes del vídeo. “No bien, no bien”, gritaban las mujeres.

La bracera de iniciales H. H. interpuso una denuncia ante el instituto armado por los abusos sufridos en dicha finca y por los que tuvo que ser trasladada al hospital tras ser derivada desde un centro de salud. “Cuando el dueño va a la finca nos habla mal, nos insulta y trata mal a todas las mujeres. Sé que hay un vídeo donde se ven estas situaciones, pero no sé qué compañera lo tiene”, refleja el atestado policial. “No se respetan las condiciones del contrato firmado en origen y además nos hacen pagar a todos los trabajadores 60 euros al mes por alojamiento, luz y agua”, manifiesta la bracera marroquí.

En la denuncia, la abogada Belén Luján, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), señala que unas 50 trabajadoras marroquíes les explicaron que habían trabajado durante meses y no habían “recibido ningún dinero por ello (…) No tienen comida, no se cumplen las condiciones de trabajo”. Tras la visita a las instalaciones, Luján subrayaba que en cada contenedor, ocho jornaleras viven “con una pequeña ventana, sin aseos y colchones en el suelo, sin salubridad ni habitabilidad. Es semiesclavitud porque no han cobrado”.

En paralelo, nueve braceras abandonaron esta finca el pasado domingo y al día siguiente acudieron a la Inspección de Trabajo para denunciar a su patrón por acoso sexual y amenazas para mantener relaciones con él. Las inmigrantes estuvieron acompañadas por el diputado de Podemos Diego Cañamero.

Manuel Matos, propietario de Doñana 1998, niega la mayor: "Es todo falso. Aquí están y algunas se están yendo algunas estos días y otras se irán más tarde. Se les paga puntualmente, es una infamia", defiende.

En un sector que emplea a 70.000 personas en Huelva, algunas inmigrantes deben firmar un anexo denominado “código de conducta”, que especifica: “Es obligatorio el uso de camiseta de manga larga o corta y pantalón largo, no se permite el uso de camiseta de tiranta”. Ello en invernaderos donde se alcanzan altas temperaturas. El convenio laboral de esta provincia, ahora en plena negociación, es el más bajo de Andalucía junto con Almería, y establece 40 euros al día por una jornada laboral de 39 horas semanales.