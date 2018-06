El presidente solo propondrá medidas con amplio apoyo

La decisión de la estructura de Gobierno y su composición es decisión exclusiva de Pedro Sánchez después de que este viernes haya sido votado presidente del Ejecutivo. “Será un Gobierno socialista y sin la participación de Podemos”, ha señalado ayer la portavoz del Grupo Socialista, Margarita Robles.

No es este el esquema del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien este viernes ha afirmado que el PSOE y su fuerza política deberían gobernar juntos. Este criterio también se escucha en algunos sectores del PSOE, no tanto por afinidad con Podemos, sino por garantizar su lealtad y corresponsabilidad en las decisiones. Los socialistas no tienen claro cómo será su relación con la fuerza de Iglesias.