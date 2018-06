Una moción de censura global

A las 11:32, apenas un minuto después de cerrarse la votación en el hemiciclo, la BBC mandaba una alerta a los móviles de sus usuarios: "Spain's prime minister is forced out of his job, losing a no-confidence vote triggered by a corruption scandal" (el presidente español forzado a abandonar su puesto al perder una moción de censura provocada por un escándalo de corrupción) . Inmediatamente después le seguían las notificaciones de AFP, The Guardian, Reuters, The New York Times, AP o The Wall Street Journal.

Medios de todo el mundo recogen esta mañana en sus portadas digitales la salida forzada de Mariano Rajoy, apuntando en sus titulares que la causa ha sido "un escándalo de corrupción".

La moción de censura abre el diario británico que en su crónica se refiere a Rajoy como "aquel que era visto como el gran superviviente de la política española". Durante siete años, continúa la información, "Rajoy consiguió vadear una cadena de escándalos de corrupción en el Partido Popular, pero ha sido incapaz de resistir a la ira política desatada tras la sentencia [...] del Caso Gürtel". The Guardian complementa la crónica con un perfil de Pedro Sánchez titulado "de profesor de Económicas a presidente del Gobierno".

La cabecera francesa, que ha hecho una cobertura en directo de la moción, también abre su edición digital con la noticia. En su caso, el tema ocupa todo un bloque de apertura con cuatro piezas además de la crónica principal, entre las que se incluye una tribuna del escritor franco-español Jordi Bonells, que titula: "España, un proceso de deconstrucción que comenzó con la crisis económica".

El alemán Der Spiegel destaca que la votación salió adelante gracias al apoyo del “partido populista de izquierdas Podemos” y de dos partidos independentistas de Cataluña. Explica brevemente la sentencia sobre corrupción en el PP de la semana pasada y subraya que Rajoy es el primer presidente de gobierno de la democracia española que ha sido cesado por una moción de censura. También relata que Rajoy había tirado la toalla ya antes de la votación y que a Sánchez “le espera una etapa difícil” con sus 84 escaños.

Aunque no aparece en su portada, la Dama gris abre su sección de Internacional con la noticia de Rajoy. Su corresponsal en Madrid, Raphael Minder, señala que este cambio de gobierno "amplifica la incertidumbre política en el sur de Europa" al sumarse a la inestable situación en Italia. Y cierra con una anécdota: Rajoy no asistió a parte del debate parlamentario, "pasando más de siete horas en un restaurante".

En la portada digital de The Washington Post la salida de Rajoy no tiene una ubicación tan preeminente, pero sí va destacada con un cintillo de "Breaking News" y detalla en su subtítulo la sentencia contra el tesorero del partido.En la imagen, Pedro Sánchez dando un discurso en 2015 ante una gigante bandera de España. La crónica acaba con un apunte sobre Cataluña: "Sánchez ha prometido recuperar la estabilidad en el país [...] y, lo más importante, ha abierto la puerta a un diálogo con los partidos independentistas catalanes".

Los diarios económicos de referencia también se han hecho eco de la moción de censura.El conservador The Wall Street Journal da un voto de confianza a Sánchez, confiando en que su "agenda moderada y pro Europea" no va a "descarrilar la robusta recuperación de la economía en España".

América Latina

En América Latina, donde la moción sucedió en horario de madrugada, muchos diarios han mantenido a lo largo de la mañana la información previa que anticipaba el desenlace. No obstante, algunos medios argentinos, como Clarín y La Nación, sí abrían sus ediciones digitales con titulares como: “Con apoyo de catalanes y vascos: Destituyeron a Rajoy como presidente del gobierno" o “Pedro Sánchez, el socialista que resurge de las cenizas con ambición y concesiones”.

La edición digital de El Comercio de Perú mantuvo una narración en vivo del proceso y tiene un gran despliegue sobre el asunto que ocupa gran parte de su portada. En México El Universal y Reforma también se hacen eco de la noticia, pero en espacios menos destacados. El canal de televisión argentino TN dio alerta en redes sociales de la votación, así como TeleSur, el canal multiestatal con sede en Venezuela. "El gobierno de Mariano Rajoy cae en España en medio de escándalos de corrupción”, recoge la cadena CNN en Español.