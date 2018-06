Moción de censura de Sánchez a Rajoy: votaciones y últimas noticias en directo

EL PAÍS

Responde otra vez el candidato socialista, Pedro Sánchez, a las palabras del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera: "¿Usted qué ha hecho finalmente, señor Rivera? Usted lo que ha hecho ha sido perpetuar al PP en los gobiernos. Y claro, el problema es que no son consistentes. Las palabras y los hechos no le acompañan. No vuelva a mentir, señor Rivera: usted no me quiso ver, usted pidió que se vieran el señor Villegas y el señor Ábalos. Usted, señor Rivera, no quieren elecciones. Nosotros hemos propuesto acordar con ustedes unas elecciones y con el resto de la cámara convocar unas elecciones, y usted ha dicho que no. Usted no quiere que sea yo quien las convoque, usted quiere que Mariano Rajoy siga siendo presidente del Gobierno".