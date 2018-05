Investigan un caso de posibles malos tratos en una guardería de Palma

La Policía Nacional está investigando un posible caso de malos tratos en una guardería de Palma tras la difusión de un vídeo grabado por una vecina del establecimiento en el que se puede observar cómo una cuidadora zarandea a una niña en el patio del recinto. Los padres de la menor que aparece en las imágenes y los progenitores de otra niña han presentado una denuncia ante la policía.

Las imágenes fueron compartidas por una mujer en un grupo privado de Facebook el pasado martes. En la grabación, de un minuto de duración, se puede observar cómo la cuidadora grita a la niña y atraviesa el patio cogiéndola con fuerza del brazo. Al llegar al final del patio zarandea a la menor y la tira al suelo al tiempo que grita: “¡no se tira de los pelos a los niños!”. A continuación, la trabajadora se sienta en unas escaleras mientras la niña permanece llorando sentada en el suelo.

Las imágenes fueron compartidas por cientos de usuarios en las redes sociales. Los padres de la niña que aparece en el vídeo se han presentado este jueves en el juzgado para solicitar un abogado de oficio. Miguel Ángel Illescas, progenitor de la menor, afirma que le han llamado los investigadores para comunicarle que la niña agredida era su hija. “Cuando me he enterado esta mañana se me ha caído el mundo”, ha afirmado el padre en declaraciones a los medios de comunicación.

La gran mayoría de los padres han decidido cambiar de centro a sus hijos

La guardería tiene previsto cerrar este viernes sus puertas después de que la gran mayoría de los padres hayan decidido cambiar de centro a sus hijos tras la difusión de las imágenes. La Policía continúa con las pesquisas después de que el miércoles tomara declaración a la propietaria y algunas trabajadoras del centro.

Desde el Ayuntamiento de Palma han admitido que no se trata del primer caso que se da en una guardería de la ciudad. La portavoz del Consistorio, Susana Moll, ha reconocido que es necesario que este tipo de centros cuenten con una regulación y que las administraciones no pueden “seguir tapándose los ojos”. Ha anunciado la puesta en marcha de una campaña de inspección que “en breve” se desarrollará en la capital balear para comprobar que estos espacios cumplen con todas las medidas de seguridad y las licencias pertinentes.