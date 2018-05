Rodríguez acusa a Echenique de promover un complot contra su sector en Podemos

La líder territorial de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha acusado al secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, de estar detrás de un "documento falso" con el que se pretendería socavar la imagen de los Anticapitalistas, corriente de la que es una de sus principales referentes, con el argumento de que estaría promoviendo su ruptura con Podemos.

"Me acaban de decir que el documento inventado lo estás tratando de colocar tú mismo. Y yo no me lo creo. No me lo puedo creer. Te lo juro", se puede leer en el pantallazo de una serie de mensajes en Telegram a Echenique que la coordinadora general de Podemos en Andalucía ha publicado en redes de forma pública y después ha borrado. "No disimules, me lo han dicho (...), es muy brutal. Eres tú", insiste Rodríguez a Echenique en sus mensajes. "A mí también me dicen cosas y no me las creo", le responde el número dos de Podemos.

“Conocemos el documento porque está circulando por varias vías. Echenique es el encargado de cuidar Podemos, y está tratando este asunto, hablará con Teresa en el momento que corresponda, pero ahora estamos centrados en la moción de censura contra M. Rajoy, como toda España”, han señalado fuentes de la dirección de Podemos.

La dirigente de Anticapitalistas insiste en que el documento con el que se pretendería trasladar la intención de salir de Podemos y titulado Operación Soltar Amarras, "no se va a quedar en cuatro medios digitales". "Nos va a reventar Pablo, que estáis sobrepasando líneas rojas con una velocidad acojonante". "Que la fuente no es cuestionable, Pablo", concluyen los mensajes que han trascendido.

Este episodio se produce cuando Podemos estaba dejando atrás su última crisis. Los Anticapitalistas han sido el único sector que ha criticado abiertamente tanto la decisión de Pablo Iglesias e Irene Montero de comprar un chalé de 615.000 euros para el que han firmado una hipoteca de 540.000 como de llevar a una consulta el futuro político del secretario general y la portavoz en el Congreso. Ambos salvaron el plebiscito, que resolvió que debían permanecer en sus cargos orgánicos e institucionales al concluir que no habían contradicho el discurso de Podemos frente a las élites, aunque una contestación interna de un tercio de los votantes, un porcentaje por encima del esperado. Como contraposición al chalé, José María González Kichi, alcalde de Cádiz y pareja de Rodríguez, se desmarcó poniéndose como ejemplo: "No quiero dejar de vivir en un piso de currante".