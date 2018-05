Bildu deja en el aire su apoyo a la moción de censura

Mariano Rajoy durante la primera sesión de la moción de censura. En vídeo, las intervenciones de los diputados del Grupo Mixto. VICTOR J BLANCO ©GTRESONLINE / VÍDEO: QUALITY

Marian Beitialarrangoitia, representante de Bildu, ha dejado en el aire el apoyo de su partido a la moción de censura contra Mariano Rajoy. Aunque los independentistas vascos están de acuerdo en que el líder del PP deje de ser presidente, no observan ninguna mejora en que le sustituya el socialista Pedro Sánchez. En consecuencia, sus dos votos solo se unirán a los del PSOE, Podemos, Compromís, Nueva Canarias y ERC si son imprescindibles para tumbar al Gobierno del PP. Una circunstancia que no será necesaria si el PDeCAT y el PNV se suman a la mayoría contraria a Rajoy, que así alcanzaría los 176 apoyos necesarios para cambiar el Ejecutivo.

"Nos hacemos muchas preguntas. ¿Es Mariano Rajoy el verdadero problema? ¿Es hacer presidente al señor Sánchez un elemento de cambio? ¿Tanto ha cambiado las cosas la sentencia de Gürtel?", ha arrancado Beitialarrangoitia. "La respuesta es que no", ha contestado. "Rajoy y Sánchez están del mismo lado. Forman parte del problema. Es por eso que un gobierno de Sánchez que anuncia que su objetivo es defender la constitución y la integridad territorial no es la solución", ha seguido. Y ha rematado: "No piense que confiamos en usted".

Más claros han sido el resto de integrantes del grupo mixto del Congreso de los diputados. Nueva Canarias votará a favor de Sánchez, como Compromís, y en su contra lo harán UPN y Foro. Coalición Canaria, que se inclinaba por el voto negativo, se abstendrá tras la mano tendida que le ha ofrecido Sánchez en su réplica.

"Anuncio la votación favorable a la moción de censura, Nueva Canarias hará honor a sus compromisos", ha dicho el diputado Pedro Quevedo en referencia al acuerdo electoral que une a su formación con el PSOE. "Es tranquilizador el reconocimiento que ha hecho el señor Sánchez del mantenimiento de los Presupuestos", ha añadido sobre las cuentas públicas, que su partido apoyó a cambio de distintas partidas específicas para Canarias.

"Esta moción no se ha presentado por el bien de España. Eso es falso. Es el primer acto de su campaña electoral, señor Sánchez", ha discrepado Ana Oramas, de Coalición Canaria. "No niego que lo del partido de Rajoy clama al cielo, pero debilitar a las instituciones en mitad de una crisis de Estado es de una gran irresponsabilidad", ha proseguido en referencia a Cataluña. "Si se cree usted que le apoyan a cambio de nada, está equivocado. Algo estará haciendo usted equivocado si resulta bueno para los que están en el trabajo de romper España", ha argumentado. Y ha rematado: "Recuerde esta frase, señor Sánchez. El error es un arma que siempre acaba disparándose contra quien la emplea. Y Usted hoy ha cometido un grave error".

"Es incomprensible que ustedes reciban el voto de quienes quieren romper España", ha coincidido el diputado Martínez Oblanca, de Foro Asturias. "Una investidura apoyada en el independentismo catalán daña a la unidad de España, y usted acaba de ofrecer puertas abiertas a la Generalitat", ha afirmado sobre el ofrecimiento de diálogo que ha hecho el secretario general del PSOE durante su intervención de la mañana. "Señor Sánchez, usted no merece nuestra confianza".

"¿Qué tiene que ocurrir en este país para que algo cambie? Que vengan elecciones generales anticipadas", ha criticado Iñigo Allí, de UPN, aliado electoral del PP, como Foro Asturias. "Nos encontramos en un debate para que gobierne un señor que no ha ganado ni una sola elección, jamás, nunca", ha recordado sobre Sánchez. "Ha construido la casa por el tejado", ha lamentado antes de anunciar su voto contrario a la moción.