Podemos afirma que si Sánchez mantiene los presupuestos “será un Rajoy bis”

La confirmación por parte de Pedro Sánchez mantendrá los presupuestos generales del Estado para 2018 aprobados en el Congreso con el voto a favor de PP y Ciudadanos a la espera de su tramitación en el Senado ha sido recibida con malestar en la bancada de Unidos Podemos. El "apoyo incondicional" a la moción de censura impulsada por los socialistas se mantendrá en la votación de este viernes pero los principales dirigentes de Podemos ya han expresado sus diferencias con la decisión del secretario general del PSOE. "Con esos presupuestos Pedro Sánchez será un Rajoy bis. Es urgente sacar al PP de las instituciones. Por eso hace un año y hoy trabajaremos para echarles", ha manifestado Irene Montero en redes sociales.

La portavoz de Unidos Podemos en el Parlamento ha insistido en que si Pedro Sánchez gobierna con los presupuestos del PP, "los presupuestos de la estafa", tendrá "enfrente" a Podemos y sus aliados en la Cámara Baja como ahora les tiene enfrente el PP.

El presidente del Gobierno ha aprovechado la oportunidad y le ha dicho a Pablo Iglesias, líder de Podemos, que "se van a tener que comer con patatas" los presupuestos generales durante su turno de réplica a Sánchez. Rajoy ha afirmado que le resultaría "verdaderamente chocante" dado que los presupuestos les daban "urticaria" a los dos partidos de izquierda. Tanto PSOE como Unidos Podemos votaron en su contra. La interpretación en el Congreso de la promesa de Sánchez de mantener los presupuestos -aprobados la semana pasada con el apoyo del PP, Ciudadanos, el PNV, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias- es que así busca convencer al PNV para que facilite la moción.

La corriente de Anticapitalistas, la tercera mayoritaria de Podemos, también ha reaccionado en contra de la continuidad de los presupuestos. "Es más que necesario echar al PP con esta moción de censura pero gobernar con sus presupuestos y para cumplir con la UE no llega ni para 'el cambio sensato". Presión y movilización para cambiar las políticas y lograr conquistas sociales reales", han trasladado mediante un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Podemos está dispuesto a impulsar una nueva moción de censura si la del PSOE no prospera y no cuenta con los apoyos suficientes. Iglesias ha endurecido el discurso contra el PSOE conforme avanzaba la semana, insistiendo en que un Gobierno sostenido por los 84 diputados socialistas frente a los 156 que sumarían con los de 67 de Unidos Podemos y los cuatro de Compromís sería "irresponsable" y una opción que "nadie en su sano juicio" tomaría. "Pedro Sánchez debe ser consciente de que un Gobierno apoyado por 84 diputados no puede hacer lo que necesita España (...) Creo que es mucho más sensato, y que respondería mucho más a la realidad de España, un Gobierno plural y estable que representara a más formaciones políticas, y que se convirtiera en una referencia europea en políticas sociales y de regeneración", afirmó la víspera de la moción.