El mal uso de Ábalos de la palabra “autista” y otras anécdotas de la moción de censura

La primera parte del debate de la moción de censura a Mariano Rajoy ha destacado no solo por el enfrentamiento entre el presidente del Gobierno y el candidato a asumir la jefatura del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sino por algunas frases desafortunadas. Por ejemplo, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha sido duramente criticado tras hacer un mal uso de la palabra "autista". Estas han sido, entre otras, las anécdotas de la moción de censura:

Ábalos y la palabra "autista"

"El Congreso no puede ser autista de lo que ocurre en la realidad", ha afirmado Ábalos, quien ha abierto el debate de este jueves y ha presentado la moción de censura. Poco después de hacer esta declaración, han proliferado las críticas de usuarios en las redes sociales. Algunos de ellos han calificado incluso el uso de esta palabra como de "asqueroso" y se han referido a él como un "insulto".

La asociación Autismo España ha pedido en su cuenta de Twitter al Partido Socialista una rectificación: "Rechazamos la utilización de forma peyorativa del término 'autismo' de Ábalos en la tribuna del Congreso. En la casa de todos, todos debemos estar incluidos. Estas manifestaciones dañan la imagen social del colectivo de personas con autismo". El Partido Popular también ha considerado en la misma red social que Ábalos "debería pedir perdón por usar la palabra autista en la moción de censura como insulto".

La palabra Cataluña ha tardado una hora en ser pronunciada

El presidente del Gobierno ha sido el primero en pronunciar la palabra "Cataluña", una hora después del inicio del debate. "Presentan una moción cuando las cosas van bien, sin importarles las consecuencias para los españoles, o lo que pase en Cataluña, pero estas cosas se acaban pagando", ha dicho.

Más tarde, Sánchez también se ha referido a la crisis política catalana. Y lo ha hecho en varias ocasiones. El candidato socialista se ha comprometido a normalizar las relaciones con Cataluña e iniciar el diálogo con el nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra: "Renunciamos a la tentación de hacer un campo de batalla del debate territorial. Por eso restableceremos los puentes con todas y cada una de las comunidades autónomas, y restableceremos las relaciones de diálogo entre el Gobierno y el nuevo Govern de Cataluña".

Rajoy, al PSOE: "¿Son ustedes acaso Teresa de Calcuta?"

En la primera réplica al PSOE, Rajoy ha afirmado que "para dar lecciones hay que estar en condiciones de darlas, si no, es mejor callarse". Hacía referencia así a las acusaciones de corrupción vertidas por los socialistas. "¿Con qué autoridad moral hablan ustedes? ¿Son ustedes acaso Teresa de Calcuta? Muchos conocen la respuesta, pero pretendo que no se nos tome el pelo a los españoles. Corrupción la hay en todas partes, no conoce barrios, ni banderas, ni doctrinas", ha afirmado.