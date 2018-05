Sánchez se compromete a respetar los Presupuestos del PP y a abrir un diálogo con Cataluña

Pedro Sánchez está dispuesto a gobernar con los Presupuestos Generales del PP y ofrece abrir un diálogo con el nuevo Govern catalán. Los dos compromisos del líder del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno con la moción de censura contra Mariano Rajoy, expresados desde la tribuna, miran a los partidos de los que puede lograr el apoyo para que su iniciativa prospere: el PNV y las formaciones independentistas catalanas. El líder socialista no ha despejado la incógnita de cuándo convocaría las elecciones en caso de llegar al Gobierno, y ha ofrecido a Rajoy que lo impida dando un paso atrás. "Le voy a hacer una pregunta, señor Rajoy: ¿Está usted dispuesto a dimitir? Dimita, señor Rajoy, y todo esto habrá terminado", le ha dicho Sánchez.

Con esa apelación a Rajoy, Sánchez quería demostrar que no quiere llegar a La Moncloa a cualquier precio. Que la moción de censura es consecuencia de que el presidente no quiere asumir su responsabilidad política por el caso Gürtel. "Esta moción nace de su incapacidad de asumir en primera persona las responsabilidades políticas que esta Cámara y la sociedad española le exigen por la sentencia de la Gürtel", ha justificado el líder socialista. "La sentencia no admitiría mucho más que la salida inmediata del presidente del Gobierno en cualquier democracia de nuestro entorno", ha abundado Sánchez. "Por el bien del país, de la democracia y de su propio partido, señor Rajoy, usted debería haber dimitido", le ha espetado a Rajoy.

A partir de ahí, si Rajoy no dimite, el líder del PSOE está dispuesto a gobernar si prospera la moción. Sánchez promete "un Gobierno socialista, paritario, europeísta, garante de la estabilidad presupuestaria y económica, cumplidor con sus deberes europeos". Sánchez ha enfatizado que su intención es cumplir con el objetivo de déficit, en claro mensaje a Europa y las bolsas.

Sánchez ha tendido la mano a vascos y catalanes, de quienes depende que prospere la moción de censura para la que solo tiene garantizados de momento los votos de su partido y de Unidos Podemos y Nueva Canarias, toda vez que Ciudadanos ha anunciado que no la apoyará.

El compromiso más concreto que ha asumido tiene como destinatario principal al PNV, cuyos cinco diputados decidirán en última instancia si este viernes es el nuevo presidente del Gobierno. El socialista ha anunciado su voluntad de gobernar manteniendo los Presupuestos aprobados por la Cámara, esto es, los del PP, a los que el PSOE se opuso. "Este no es nuestro Presupuesto. Pero no lo vamos a retirar por responsabilidad de Estado", ha argumentado Sánchez. Los peneuvistas quieren garantizar su acuerdo presupuestario con el Gobierno del PP. Asumiendo las Cuentas del PP, el PSOE también podría allanar el camino a los acuerdos con Ciudadanos, ya que las hace suyas porque las pactó con el Gobierno.

A los catalanes el líder socialista les ha advertido de que su Gobierno "cumplirá y hará cumplir la Constitución", enfatizando de esa forma que si los independentistas vuelven a incumplir la ley tendrán a su Ejecutivo enfrente, aunque no ha citado el artículo 155. Pero al mismo tiempo, Sánchez ofrece diálogo a Cataluña. El Gobierno que él presidiera "hará del diálogo su forma de hacer política. Con todas y cada una de las fuerzas parlamentarias, y todos y cada uno de los Gobiernos autonómicos".

En concreto, Sánchez está dispuesto si llega a La Moncloa a hablar con el nuevo Govern presidido por Quim Torra. Así, se ha comprometido a "restablecer los puentes con todas y cada una de las comunidades y sentar las bases que nos permitan iniciar el diálogo entre el Gobierno de España y el nuevo Govern".