“¿Son ustedes Santa Teresa de Calcuta?” y otras frases de la moción de censura del PSOE a Rajoy

El Congreso debate este jueves la moción de censura a Mariano Rajoy, la segunda en un año, impulsada por el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Son necesarios al menos 176 votos a favor para que salga adelante. Estas han sido las frases más destacadas de la jornada hasta ahora:

Rajoy : "En el PP ha habido corruptos, pero el PP no es partido corrupto"

- La sentencia [del caso Gürtel] no recoge ninguna condena penal contra el PP. La justificación de la censura es una manipulación"

- "La sentencia de la Gürtel no es firme ni es unánime. No ha condenado a ningún miembro del PP"

- "Para ustedes [PSOE] es irrelevante la situación en que queda España, ni la prima de riesgo... el señor Sánchez puede gobernar con Ciudadanos o con Bildu, a ustedes les da igual"

- "Ustedes votaron en contra de los presupuestos. Y además lo hicieron con entusiasmo. Era un no de los de 'no es no'. Y además les parecían espantosos a todos. Casi les generaban urticaria. Por eso soy incapaz de comprender cómo van a convivir ustedes con tamaña monstruosidad" [...] "Podemos dijo que eran los presupuestos de la estafa. 'Es un presupuesto que aboca a la mayoría social a vivir en la más absoluta inseguridad', cita Rajoy. "Todo esto se lo van a tener que comer con patatas". La última frase provocó un gran aplauso en la bancada del PP.

- Rajoy: "¿Cuando lleguen los ERE se pondrán una moción de censura?, ¿son ustedes Santa Teresa de Calcuta?"

- A Pedro Sánchez: "Sus propósitos se resumen con las tres d: desmantelamiento, demagogia y despilfarro"

- "Todo el mundo sabe que Pedro Sánchez no va a ganar nunca las elecciones y esta es la razón de la moción; sus urgencias"

Pedro Sánchez: " Dimita, señor Rajoy, y esta moción de censura habrá terminado hoy, aquí y ahora"

- "Su sola permanencia en el cargo debilita a la democracia. ¿Qué más tiene que pasar, señor Rajoy? ¿No basta que la sentencia cuestione su credibilidad como político? ¿No basta con la acumulación de 900 cargos imputados por corrupción? ¿No basta con que 12 ministros de su gabinete con Aznar estén procesados, juzgados o encarcelados?"

- "Gürtel, Púnica, Lezo, Brugal, la caja B, Bárcenas... Este país está harto de la corrupción de PP"

- "Cumplimos la obligación de presentar una moción que dignifica, para superar un tiempo del que este país y su gente quiere pasar página. Hagan lo posible con su voto"

- "Agradezco al PNV su compromiso por la estabilidad", dijo Sánchez, en un guiño a los nacionalistas vascos

- "Renunciamos a la tentación de hacer un campo de batalla del debate territorial. Por eso restableceremos los puentes con todas y cada una de las comunidades autónomas, y a restablecer las relaciones de diálogo entre el Gobierno y el nuevo Govern de Cataluña"

José Luis Ábalos Meco: "Gürtel era PP y PP era Gürtel"

- "Tras la sentencia [de Gürtel] ya no hay supuestos. Estos son hechos, no opiniones: El PP ha sido un auténtico sistema de financiación ilegal. La sentencia pone en duda las declaraciones de Rajoy en sede judicial"

- "Lo que está diciendo el PP es que le debemos regalar entre todos la impunidad. Si esta Cámara no reacciona, ¿qué vamos a decir cuando vengan las siguientes sentencias del caso Gürtel?", , ha señalado el secretario de Organización del PSOE

- "Nunca en todos estos años han hecho nada. Usted ha marcado la estrategia. De mirar para otro lado. Han tenido años, señor Rajoy, para explicar a los ciudadanos lo que está pasando"

- "Usted no pasará como un buen presidente de este país. No ha tenido la decencia política de al menos dimitir"