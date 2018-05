Ábalos apela al resto de la Cámara a no “regalar la impunidad” al PP

El Congreso de los Diputados no puede tolerar "el círculo perfecto de corrupción" que anida en el PP y tiene que censurar al presidente del Gobierno para no colaborar en la impunidad. Es la premisa sobre la que ha expuesto la moción de censura contra Mariano Rajoy el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, desde la tribuna. El diputado socialista ha apelado una y otra vez en su discurso al resto de la Cámara para que respalde la moción que presenta Pedro Sánchez, la primera de la democracia que llega al debate con posibilidades de prosperar. "Lo que está diciendo el PP es que le debemos regalar entre todos la impunidad. Si esta Cámara no reacciona, ¿qué vamos a decir cuando vengan las siguientes sentencias del caso Gürtel?", ha interpelado el socialista.

"Los españoles no podemos tolerar la corrupción y la indecencia como si fuera algo normal, no podemos normalizar la corrupción", ha defendido Ábalos. Tras la sentencia de la Audiencia Nacional que condena al PP, ya no estamos en el ámbito de las presunciones, sino en el de la certeza, ha subrayado: "La certeza jurídica de que Gürtel era el PP, y el PP era Gürtel".

"Hoy debatimos la decencia de nuestra democracia", ha justificado el diputado del PSOE, que ha argumentado que la reprobación de la Cámara a Rajoy sería "demostrar que esta es una democracia fuerte". "¿Y el resto, va a colaborar con la impunidad?", ha insistido Ábalos apelando a los 350 diputados del Parlamento.

El secretario de Organización socialista ha explicado que el PSOE esperó a registrar la moción de censura ante la expectativa de que el PP asumiera de alguna forma responsabilidades políticas por la sentencia de la primera pieza del caso Gürtel. "Esperábamos actos. Esperábamos una reacción de ustedes, un gesto. No hubo ninguno, negar la realidad", se ha quejado. "Reconocer los hechos, pedir perdón y asumir la responsabilidad política. Nada de eso se ha hecho".

En un discurso duro contra el PP, de 45 minutos e interrumpido en varias ocasiones por los reproches (e improperios) de la bancada popular, el número tres del PSOE ha cargado personalmente contra Mariano Rajoy, al que le ha reprochado que no se haya marchado. "Usted no pasará como un buen presidente de este país. No ha tenido la decencia política de al menos dimitir".