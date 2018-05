Sánchez confía en que ganará y no prevé anunciar la fecha de las elecciones en el debate

Pedro Sánchez confía en que puede ganar la moción de censura con apoyo de Podemos, el PNV y los partidos independentistas. Aunque los socialistas no tenían ayer la confirmación de que contaban con el apoyo de los vascos y los catalanes, su información era “positiva” respecto al sentido del voto de estos partidos tras sus conversaciones. Tras el rechazo de Ciudadanos, Sánchez opta para sacar adelante la moción con los partidos que no quieren elecciones inmediatas y por eso en el debate no prevé anunciar la fecha en la que las convocaría.