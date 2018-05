Zoido cuestiona los testimonios de las víctimas de ‘Billy el Niño’

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha cuestionado este miércoles los testimonios de las víctimas de Antonio González Pachecho, conocido como Billy el Niño, después de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, le haya preguntado durante la sesión de control en el Congreso si el Gobierno ha valorado retirarle al exinspector de la Brigada Político Social la medalla de plata al mérito policial que posee desde 1977. "Si todo lo que aquí acaba de relatar estuviese recogido en una sentencia, que sepa usted que no hay aquí ningún diputado de esta Cámara que pudiera pensar que no solo no era merecedor de la condecoración, sino de que hubiese recaído sobre él todo el peso de la ley", ha replicado Zoido, después de que Iglesias haya leído cuatro relatos de víctimas del expolicía. Gónzalez Pacheco es uno de los excargos franquistas a los que la juez argentina María Servini imputó por 13 delitos de torturas, cometidos entre 1971 y 1975, aunque la Audiencia Nacional rechazó su extradición por haber prescrito los delitos.

Pablo Iglesias ha instado al Ejecutivo a retirar la condecoración policial al "torturador" González Pacheco, petición a la que el ministro ha respondido con una negativa. "Es una condecoración que no ha concedido este Gobierno, se concedió hace más de 40 años. Nadie ha solicitado oficialmente que se retire esa condecoración", ha argumentado Zoido.

Iglesias ha replicado al ministro señalándose a sí mismo, antes de que el titular de Interior prosiguiera con su razonamiento. "No parece que haya tampoco justificación legal, pero también le voy a decir, no se tiene constancia de que esa condecoración se le haya retirado a nadie. Cumplamos con la ley y seamos serios", ha concluído, entre los aplausos de la bancada popular. "Acaban de aplaudir ustedes a un torturador", les ha afeado Iglesias, al tiempo que le recordado a Zoido que el Gobierno tiene competencias para retirar la medalla que, considera, es una "ignominia para la democracia española".

Ha sido después de ese primer desencuentro entre Zoido e Iglesias, cuando el secretario general de Podemos ha procedido a mencionar algunos de los testimonios de víctimas de Billy el Niño: "Me abrieron la cabeza y me dieron golpes en todo el cuerpo. Estaba desnudo. Cuando no podía moverme, me tenían como un fardo esposado a un radiador en un pasillo y cuando pasaba un policía me volvían a golpear o me apagaban un cigarrillo en la cabeza. González Pacheco era de los que más estaban presentes".

Las torturas, amenazas e insultos a las que supuestamente González Pachecho sometió a sus víctimas han quedado patentes en los cuatro relatos que Iglesias ha leído en el hemiciclo. "Usted probablemente no siga mucho tiempo en este Ministerio, pero ojalá el ministro o la ministra de Interior que nombre el Partido Socialista retire la medalla a ese malnacido", ha deseado Iglesias, en referencia a un posible cambio de Gobierno si prospera la moción de censura presentada por Pedro Sánchez. Tras su intervención, celebrada por los compañeros de grupo parlamentario y las víctimas de Billy el Niño que se encontraban en la tribuna de invitados, el líder de Podemos ha mostrado signos de emoción y ha lanzado el puño al alto.

Como parte de su argumentario, Zoido ha recordado que los anteriores gobiernos socialistas tampoco retiraron el reconocimiento a González Pachecho, por la que el exinspector de la policía franquista ha visto incrementada en un 15% la pensión vitalicia que percibe desde 1977.