El PSOE dice que ofreció ayer a Ciudadanos acordar ya la fecha de las elecciones

El PSOE asegura que ofreció este martes a Ciudadanos acordar ya la fecha de las elecciones que convocaría Pedro Sánchez en caso de que prospere la moción de censura que el líder socialista defenderá mañana contra Mariano Rajoy. Según confirman fuentes de la dirección socialista a EL PAÍS, en la reunión que mantuvieron este martes el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, y el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, este último le propuso que fijara una fecha para las elecciones con la intención de consensuarla antes de la moción de censura. El PSOE estaba dispuesto a que los comicios se celebren este año, según esas mismas fuentes, que afirman que Ciudadanos no quiso negociarlo porque insiste en que el candidato de la moción no sea Pedro Sánchez. El partido de Rivera niega que en la reunión se hablara de fechas.

El PSOE propuso a Ciudadanos que pusiera una fecha idónea para las elecciones e incluso consensuar las condiciones previas de la convocatoria de esos comicios, para que el partido de Albert Rivera no pudiera quejarse de ir a las urnas en una posición de desventaja. Por ejemplo, desbloquear la renovación de RTVE para que la cobertura sea lo más objetiva posible.

Los socialistas, por tanto, están dispuestos a ir a las urnas pronto, conscientes de que la aritmética parlamentaria dificulta la gobernabilidad. Pero subrayan que la moción de censura constitucionalmente no es de derribo, sino constructiva. Y por eso Sánchez, si prospera la moción, promete primero "estabilidad" antes de ir a las urnas. La letra de la Constitución no impide que el presidente recién investido convocara inmediatamente las elecciones.

La respuesta de Ciudadanos a esa oferta, según fuentes socialistas, fue la misma que ha mantenido en público: que el PSOE retire su moción de censura y se presente otra con un candidato independiente. Esa opción es inviable, responden los socialistas, en tanto en que si retirasen su moción no podrían volver a presentar otra hasta el próximo periodo de sesiones, porque sus 84 diputados han firmado esta moción y la ley impide que vuelvan a firmar otra en el mismo periodo de sesiones. Por tanto, subrayan en el PSOE, la opción más rápida para convocar elecciones es que prospere la moción que defenderá Pedro Sánchez mañana y pasado, por lo que concluyen que la verdadera intención de Ciudadanos no es ir a elecciones sino una operación de desgaste tanto del presidente del Gobierno como del líder de la oposición.

Preguntado al respecto por este diario, Ciudadanos niega que en la conversación entre Ábalos y Villegas se hablara de fechas para las elecciones. "Ya lo he explicado. No es verdad. No entramos a hablar de fechas por que se negaron a rectificar y plantear una moción instrumental para convocar. Ellos solo quieren meter a Sánchez en La Moncloa", afirma José Manuel Villegas, informa Jordi Pérez Colomé.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, propuso ayer martes "consenso" al resto de formaciones políticas sobre la fecha de las elecciones, pero la hoja de ruta que trazó pasaba primero por consenso en la censura a Rajoy, después consenso en la estabilidad y después elecciones.