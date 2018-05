Ciudadanos propone a los socialistas Jáuregui, Solana y Nicolás Redondo como candidatos instrumentales

Albert Rivera, poco antes del pleno del Congreso de los Diputados. En vídeo, las declaraciones de Rivera en Cadena Cope. ULY MARTIN / VÍDEO: EPV

Ciudadanos propone que los candidatos a la presidencia del Gobierno en su moción "instrumental" para convocar elecciones sean tres socialistas históricos: Ramón Jáuregui, Javier Solana o Nicolás Redondo Terreros. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en su conversación de este miércoles con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, mencionó solo a Jáuregui, pero "Ábalos desdeñó la posibilidad de nombrar a socialistas que están 'de vuelta'", según Villegas.

Jáuregui ha advertido en su cuenta de twitter que no sabe nada de la hipotética candidatura: "Soy totalmente ajeno a cualquier propuesta que utiliza mi nombre en un momento tan grave para España. Lo que toca es votar la moción de Pedro Sánchez y dejar fuera las maniobras de distracción".

Ciudadanos pretende que el PSOE retire la moción de censura que se debate este jueves y viernes en la que Sánchez es el candidato para gobernar durante un tiempo no definido. En su lugar, Rivera aspira a que presenten una iniciativa conjunta con un candidato instrumental que únicamente convocara elecciones y presidiera el país en funciones hasta la formación de un nuevo gobierno. "Es una vía que no abandonaremos hasta el final", ha dicho Albert Rivera esta mañana en la Cope. Ese gobierno no solo debería escoger a un presidente sino también a todos sus ministros.

Desde el PSOE creen que la moción propuesta por Ciudadanos no es aceptable y no piensan retirar su iniciativa: "La moción instrumental no es constitucional, hay una moción de censura que es la que se debate mañana y pasado y cuyo candidato es el líder de la oposición", dicen fuentes oficiales socialistas, informa Elsa García de Blas.

En sus esfuerzos para ir a elecciones, Villegas ha hablado esta mañana con Fernando Martínez Maillo, coordinador general del PP, en el Congreso. Villegas le ha comunicado que "unas elecciones convocadas por el presidente del Gobierno es la mejor solución", según fuentes del partido, pero, siempre según Ciudadanos, el PP se mantiene en alargar la legislatura.

Jáuregui fue ministro de la Presidencia con Zapatero y es aún eurodiputado, pero ya anunció su intención de dejar la política cuando acabe su mandato el próximo mes de mayo. Redondo fue secretario general del Partido Socialista de Euskadi y Solana fue ministro de Educación y Exteriores en gobiernos de Felipe González y secretario general de la OTAN.