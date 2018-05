Moción de censura a Rajoy, últimas noticias de la Gürtel en directo

EL PAÍS

"Señoría, que yo no lo sé, que yo no era consejera", dice Cospedal a Rufián, que le pregunta por las comisiones en el tren a Navalcarnero. "Yo no adjudiqué el tren, no le puedo contestar", dice la ministra del PP. Rufián pregunta si "Gürtel es pasado o presente del PP" y Cospedal sostiene que es "pasado" y replica al diputado de ERC que él tampoco puede garantizar si en el siguiente año no va a aparecer un caso que salpique a su partido. Rufián defiende que en los más de 80 años de historia del partido jamás se ha visto inmerso en un escándalo de corrupción pero la ministra dice que no es cierto, aunque no nombra ningún caso concreto. Rufián replica que no va a seguir hablando hasta que conteste porque la "acusación es muy grave". Y se calla.