El Congreso reprueba a Montserrat por la mala gestión del Pacto de Estado contra la violencia machista

El Congreso de los Diputados ha reprobado este martes al quinto miembro del Gobierno de Mariano Rajoy en un pleno eclipsado por la moción de censura que se debate este jueves y viernes. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha sido reprobada por su gestión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con los votos a favor del PSOE y de Unidos Podemos, la abstención de Ciudadanos y del PNV y en contra del PP.

La moción presentada por Unidos Podemos pedía la reprobación y la destitución inmediata de Montserrat por el "incumplimiento grave y reiterado" del pacto. El acuerdo contra la violencia machista, que promocionó el propio Mariano Rajoy, se alcanzó en septiembre pero aún no tiene financiación, aunque ya están incluidos en los presupuestos los primeros 200 millones para poner en marcha parte de las medidas que incluye.

Montserrat se comprometió en diciembre a que el pacto contaría con financiación en el primer trimestre del año, tanto si se aprobaban los presupuestos generales del Estado como si no. Pero no solo no se libró esa partida antes sino que ni siquiera incluyó todo el dinero en el primer borrador de las cuentas públicas, donde solo estaban reflejados los 80 millones correspondientes a medidas del Estado.

Tras la protesta de organizaciones feministas y la presión de la oposición, que promovió una transaccional empujada por la diputada Ángeles Álvarez (PSOE), el Gobierno acabó respaldando incluir ese dinero en unos presupuestos que aún están pendientes.

La diputada de Unidos Podemos Sofía Fernández Castañón ha criticado que la ministra se ha prodigado más en los argumentarios de su partido que en la labor que tiene encomendada como responsable de su departamento. "Casi la hemos visto hablar más a los medios de comunicación sobre Cataluña que sobre el cometido de su Ministerio", ha señalado. También ha reprochado que no se haya "tomado en serio" la dependencia o que no respaldara los permisos de paternidad iguales e intransferibles o la prestación por hijo a cargo.

En esa línea, la diputada el PSOE Carmen Cuello ha criticado la "pasividad e indiferencia" de la ministra en su gestión y ha apoyado la moción pese a detectar "errores que no se arreglan con enmiendas". Desde Ciudadanos, la diputada Patricia Reyes ha admitido que la ministra merecía una reprobación, pero consideró la petición “un teatrillo” que no iba a cambiar la vida de las mujeres. El PNV ha expresado sus dudas sobre si una reprobación era “lo más oportuno”.

El PP, por su parte, ha defendido a Montserrat como la "ministra más comprometida con la igualdad y con la lucha contra la violencia de género" y ha lamentado que Unidos Podemos quisiera reprobarla con "una moción llena de mentiras e inexactitudes”, según la diputada María Dolores Alba.

En lo que va de legislatura, el Pleno del Congreso ya ha censurado la gestión de cuatro ministros: los titulares de Interior, Juan Ignacio Zoido; de Justicia, Rafael Catalá; de Hacienda, Cristóbal Montoro; y de Exteriores, Alfonso Dastis, en su caso en dos ocasiones.