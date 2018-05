El presidente de RTVE reconoce que aparece en los ‘papeles de Bárcenas’

El presidente de RTVE, Antonio Sánchez, ha admitido este martes durante su comparecencia ante la comisión mixta de control parlamentario Congreso-Senado, que figura en los llamados papeles de Bárcenas, un prolijo listado en el que el extesorero del PP apuntaba los nombres de las personas que recibían pagos y sobresueldos. "Yo estoy en los papeles de Bárcenas, en los papeles manchados de sangre yo nunca estaré", ha respondido al diputado de Unidos-Podemos Miguel Vila.

En la documentación de Bárcenas aparece una anotación de 400.000 pesetas a nombre de J. A. Sánchez que podría corresponder al actual presidente de RTVE. La anotación lleva fecha de diciembre de 1994 y en la misma cuartilla también aparecen Jaime Ign. y P. A. C., entre otras referencias.

Tras admitir que figura en el listado del extesorero del PP, Sánchez ha profundizado en su contestación: "No estoy en los papeles de Irán, ahí donde se cuelgan en las grúas a los homosexuales o donde se mata a pedradas a las niñas por darse un revolcón con el novio, ni donde se asesina a 150 personas por manifestarse en una calle, como en Caracas… No, no, yo en esos papeles no estoy, que quede constancia".

Vamos a ser elegantes y limitarnos sólo al titular. El presidente de #RTVE , José Antonio Sánchez, reconoce en sede parlamentaria figurar en los papeles de Bárcenas. De su forma y estilo ya si acaso hablamos otro día pic.twitter.com/xffSJiBpoH — MujeresRTVE (@MujeresRtve) 29 de mayo de 2018

Los Consejos de Informativos RTVE han considerado "inadmisibles" estas declaraciones y han exigido la destitución inmediata del máximo responsable de la corporación estatal, así como la puesta en marcha de un proceso de renovación que culmine con una presidencia "plural e independiente".

En opinión de los representantes de los periodistas, el presidente de la corporación "vuelve a poner de manifiesto que no es, ni pretende ser, un presidente neutral, y que adolece de la rectitud y responsabilidad exigibles a quien se sitúa al frente de la radiotelevisión pública de todos los españoles".

Para los Consejos de Informativos, las afirmaciones y actuaciones de Sánchez, tanto en el fondo como en la forma, "no solo perjudica la imagen y la credibilidad de RTVE, sino también la de todos los que trabajamos en ella".

Durante su comparecencia, Sánchez ha criticado a los profesionales de la corporación que cada viernes, vestidos de negro, denuncian la "manipulación informativa" de TVE y el bloqueo del PP a la renovación del presidente. Según Sánchez, quienes protestan son "una minoría minoritaria". Desde hace un mes, presentadores y locutores lucen prendas de luto para protestar por la situación de la compañía cada viernes. El Consejo de Informativos de TVE le ha contestado con este vídeo:

El presidente de RTVE dice que los profesionales que vestimos de negro los viernes para reclamar una RTVE plural e imparcial somos una “minoría minoritaria”. Nosotros le animamos a que vea este vídeo #SoyMinoríaMinoritaria pic.twitter.com/rdMMKDCWzi — C.Informativos TVE (@CdItve) 29 de mayo de 2018

Sánchez ha anunciado también que su mandado al frente de RTVE expira el próximo 22 de junio. "Por imperativo legal tengo que dejar la presidencia. Dejo una casa mejor de la que encontré", ha dicho.