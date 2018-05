El cierre de las cuevas de As Catedrais se atasca pese a la alerta de peligro

A un paso del estallido de la temporada turística y tras la muerte de una joven en Semana Santa, la seguridad en la playa gallega de As Catedrais (Playa de las Catedrales), un prodigio de la erosión marina en cuyas frágiles grutas y pasillos se adentran unas 700.000 personas al año, sigue en el aire. Un informe técnico, encargado por el Gobierno gallego después de que la caída de una piedra acabase con la vida de una turista de 25 años el pasado 31 de marzo, recomienda el cierre de cuevas, corredores y arcos del monumento geológico ubicado en Ribadeo (Lugo) por el grave peligro de desprendimientos. Pese a ello, por el momento ninguna Administración se ha responsabilizado de afrontar tales medidas. La Xunta y el Ministerio de Medio Ambiente esgrimen que organizar la clausura de esas zonas no está entre sus competencias.

El Gobierno central y el gallego se pasan uno al otro la patata caliente. La Xunta envió una carta hace 10 días al Ministerio de Medio Ambiente pidiéndole que procediera a cerrar las formaciones geológicas a los visitantes después de que el estudio encargado a la Fundación da Enxeñería Civil de Galicia concluyese que "a lo largo de una parte importante de la playa existe un riesgo, aún no cuantificado, de caídas y desprendimientos de bloques o piedras de distintos tamaños, lo que supondría un grave riesgo para la seguridad de las personas que estén en las proximidades". La Consellería de Medio Ambiente aseguraba que sus competencias en As Catedrais son de protección ambiental pero que es la Demarcación de Costas del ministerio la que "puede adoptar las medidas de policía preventiva necesarias para garantizar la seguridad de los posibles visitantes". Hace dos días, según informan fuentes oficiales, el departamento autonómico de Beatriz Mato recibió la respuesta del ministerio que dirige Isabel García Tejerina: “No somos competentes”.

La contestación se basa en un informe de la Abogacía del Estado “sobre las competencias en materia de seguridad de las personas en zona de dominio público marítimo terrestre” que encargó la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. El dictamen establece que es “competencia de la Administración autonómica el dictado de las normas e instrucciones sobre salvamento y seguridad en las playas y lugares públicos”, mientras que “corresponde a los Ayuntamientos, en sus términos municipales, el cumplimiento y vigilancia de estas normas para garantizar la seguridad de las personas en esos espacios”.

El ministerio explica que se ha ofrecido a la Consellería de Medio Ambiente “para colaborar” pero “no para impulsar determinadas medidas ni gestionar unos usos” para lo que sostienen que no son competentes. El departamento autonómico aún no ha aclarado qué hará después de la respuesta que ha recibido del Gobierno central.

Han sido varios los expertos que han alertado de los riesgos que sufren no solo los visitantes de As Catedrais sino el propio monumento natural, unas advertencias que se han producido antes y después del siniestro en el que perdió la vida la joven de Valladolid Irene Baladrón Zorita. “Cada año pasan por la playa de As Catedrais cientos de miles de personas. Que haya habido solo una baja es una enorme fortuna, pero no tiene por qué mantenerse”, afirmaba tras la tragedia el prestigioso geólogo Juan Ramón Vidal Romaní, autor de un estudio que seis meses antes del accidente informó a la Xunta del peligro de desprendimientos en el arenal. No es el único técnico que aboga por restringir el acceso a este prodigio de la continua erosión.