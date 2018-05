Podemos está dispuesto a impulsar una nueva moción si fracasa la del PSOE

Podemos impulsará una nueva moción de censura en caso de que la que el PSOE defenderá este jueves y viernes en el Congreso no obtenga los apoyos necesarios. Pablo Iglesias optaría por que Podemos y sus confluencias llevaran la iniciativa antes que tener que prestar diputados a Ciudadanos para que sea este partido el que presentara la tercera moción de la legislatura contra Mariano Rajoy. "Si Pedro Sánchez fracasa el viernes hay una opción preferible a un Gobierno del PP: trabajar para que haya elecciones lo antes posible (...) Nos parece sensato en caso de que fracase la moción de Pedro Sánchez, que vamos a apoyar, intentar lograr que la palabra la tengan los ciudadanos", ha afirmado el secretario general de Podemos a su llegada este martes al hemiciclo. Unidos Podemos ya presentó el año pasado una moción que no tuvo éxito. “Habría que buscar una fórmula que garantizara que puede salir adelante. No tengo el más mínimo interés en ocupar una posición que ya ocupé. Estaríamos dispuestos a buscar salidas y nombres, pero a partir del viernes”, ha recalcado Iglesias. Ciudadanos insta a una moción con un candidato independiente con el fin último de celebrar elecciones de inmediato.

El partido de Albert Rivera cuenta con 32 diputados y le hacen falta tres para una moción. "Nosotros no necesitamos prestar diputados a nadie. Ciudadanos no puede presentar una moción. Nosotros sí. Estaríamos dispuestos a dialogar con Ciudadanos y ya veríamos cuál es el resultado", ha aseverado Iglesias. Aunque el compromiso de Iglesias es respaldar sin condiciones la iniciativa del PSOE, el dirigente de Podemos ha endurecido su discurso en lo que va de semana contra la estrategia que están siguiendo los socialistas. En su anuncio de la moción el viernes pasado Sánchez dejó claro que, de tener éxito y lograr el apoyo de 176 diputados del Parlamento, presidiría por unos meses un Gobierno monocolor, esto es, exclusivo del PSOE y sostenido por apoyos externos. Los diputados socialistas y de Unidos Podemos sumarían 156.

"Queremos un Gobierno progresista con el máximo respaldo parlamentario posible. Nadie en su sano juicio defendería un Gobierno sostenido por solo 84 diputados", ha criticado Iglesias la postura de Sánchez, cuya posición para "gobernar en solitario" ha calificado como "irresponsable". "Nosotros pensamos que el PSOE debería buscar los apoyos para construir un Gobierno estable con un programa social en el que bastaría con sacar las iniciativas vetadas por el PP o bloqueadas por la Mesa que controlan el PP y Ciudadanos. Y ofrecer al mismo tiempo un escenario de diálogo para resolver la cuestión territorial. Creo que eso nos podría permitir tener 176 diputados para sacar adelante la moción de censura y al menos un Gobierno que tuviera 156 votos, que son más de los que tiene el PP", ha argumentado Iglesias. Los populares cuentan con 137 escaños.