Cospedal dice que el fallo de Gürtel es “muy tendencioso” sobre Rajoy y niega los sobresueldos

María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP desde 2008, ha llegado al Congreso esta mañana con Rafael Hernando, los dos muy sonrientes, con esa cara que se suele poner en el PP en las situaciones más angustiosas de que esto es lo más normal del mundo. Y la verdad es que desde hace tiempo es lo rutinario, vivir en un melodrama. En este caso, ser interrogada a los pocos días de la sentencia de Gürtel. “Vengo con mucha tranquilidad porque es mi obligación y mi deber”, dijo. Luego Hernando se largó. En las sillas del PP quedaron tres. Es curioso: con Cristina Cifuentes, justo el día antes de que estallara el escándalo del máster, en la sala estaba medio partido, y aplaudiendo. Hoy, pocos días después de la sentencia Gürtel, desbandada general. A Cospedal siempre la han dejado sola para partirse la cara. Deben de pensar que ya tiene tablas. La toman por la ministra de Defensa, pero del propio partido. A los quince minutos se deslizó silenciosamente en las sillas del PP Fernando Martínez Maillo, coordinador general, como quien llega de incógnito al segundo toro. Luego se fue de la misma manera, se quedó sentado en la última fila.

Artemi Rallo, del PSOE, abrió el fuego y quiso saber, lo primero, su opinión sobre la sentencia. “No le doy esa importancia nuclear que le da usted”, respondió Cospedal, y negó todo, y que van a recurrir. El diputado socialista replicó que era “un patético intento de devaluar una sentencia de 341 años de prisión”. Acusó: “A usted que le gusta en actos religioso llevar mantilla, podría tener en cuenta las tres reglas sagradas del catecismo en materia de superación de los pecados: reconocimiento de culpa, acto de contrición y cumplir la penitencia”. Cospedal le miraba de través y tomaba apuntes. En realidad habló poco, fue Rallo quien le echó un sermón: “Usted miente, está mintiendo en esta comisión, Rajoy ha mentido (…) Esto no lo digo yo, lo dicen los jueces”. Cospedal le miraba con un rostro pétreo, pero había una señal de alerta máxima: parpadeaba muy rápido, casi cada segundo. El momento culminante llegó enseguida: “Tiene la obligación de decir la verdad en esta comisión. ¿Recibió usted sobresueldos del PP?”. Pasaron unos segundos eternos mientras ella cogía unos papeles. “Yo no miento”, contestó, y desató el contraataque: “¿Me está acusando de falso testimonio? Supongo que está usted protegido por su inmunidad, pero si sale y lo repite ante la prensa le pondré inmediatamente una querella. Porque es una acusación muy grave. Le pido, por favor, que lo reitere fuera”.

Fue un momento serio pero bastante macarra, de eso no me lo dices en la calle. Y ella sin despeinarse. Es que no veía la hora: “Por favor, quiero que lo repita. Yo quiero poderme querellar contra su señoría”. E insistía: “Por favor, se lo pido”. Dio la vuelta a la comisión: de esperar a ver lo que decía ella por el pasado, a ver lo que se atrevía a decir la oposición a la salida. Parecía que eran los demás los que comparecían ante ella. De paso le sacudió también a los jueces, por usar un argumento “muy poco jurídico y muy tendencioso, con todo el respeto y toda mi disconformidad”, para decir que Rajoy tiene poca credibilidad, a saber: simplemente “que si dice lo contrario era malo para él”. “Aunque lo diga un juez en un argumento. ¿Es que los jueces son infalibles, señoría?”, preguntó luego. Añadió además que estas consideraciones del tribunal sobre el presidente del Gobierno son un tema “irrelevante” en la sentencia. Posteriormente fue aún más allá: “No me parece normal que en una sentencia se utilice un argumento plenamente subjetivo para perjudicar a unas personas en concreto”, solo porque, subrayó, esa persona sea el presidente del Gobierno. “No me parece normal que en un país democrático pueda pasar eso en una sentencia”, concluyó.

Luego ya contestó la pregunta de los sobresueldos: “Es falso que yo recibiera nada. Será una contabilidad de este señor. Es la contabilidad de Bárcenas, no del Partido Popular”. Recordó que a Bárcenas le ganó una querella por atentar contra su honor, “algo que es muy difícil en este país”. “Los papeles no son verdad, porque no lo son en relación a mi persona”, concluyó. Por último, Rallo le preguntó por el famoso finiquito en diferido, 200.000 euros anuales entre 2010 y 2013, tras ser despedido: aseguró que “tres tribunales dicen que se terminó la relación laboral con Bárcenas”. “Es perfectamente habitual en las empresas”, alegó. Es más, puso como ejemplo, mismamente, a los secretarios de Estado, que tienen derecho a una indemnización posterior. Debe reconocérsele que es de las pocas del PP que se atreve a arrearle a Bárcenas, no a desearle que sea fuerte: “Va cambiando de criterio, porque miente mucho”.

Cospedal negó la mayor, evidentemente: "No ha habido caja B en el PP. Otra cosa es que fuera la caja B de algunos, no del Partido Popular. No acerdita ñla caja B del PP, si acaso de otra persona. ¡No son hechos probados! Son argumentos que se dan y no son hechos contrastados". Es más, con el portavoz de Unidos Podemos, Txema Guijarro, comparó el fallo de Gürtel con la sentencia de la Manada, sin citarla directamente: "Ha habido recientemente una sentencia muy famosa, y su partido puso el grito en el cielo: ¿todos los hechos están contrastados? Se puede recurrir".

Del mismo modo le pareció "absolutamente normal" la destrucción de los discos duros de Bárcenas en el PP. "Al igual que ocurre en todas las empresas, el informático del partido, hizo el procedimeitno de todas las empresas, no sé si reseteo o como se dice, lo hizo para que lo pudieran usar otras peronas. Pero Bárcenas ya había dicho ante el juez que había retirado sus discos duros. Un juez dijo que eran nuestros. Estuvieron allí los ordenadores cuatro años y nadie los pidió. Y es cuando el abogado de Bárcenas los pide cuando el juez Ruz los pide. Son cosas de Bárcenas, un montaje para perjudicar al Partido Popular". Guijarro le increpó: "¿Quiere hacer pasar por normal que se formateen 35 veces y se destruyan a martillazos, con esta práctica tan bestia? Bastaba dar un botón". Cospedal ha replicado que es "falso" que los ordenadores se destruyeran a martillazos: "Lo dijo alguien del partido socialista".