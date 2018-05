Todos cercan a Rivera

Ciudadanos votará 'no' el viernes a la moción de censura si Sánchez no se retira como candidato: "Me parece razonable que no sea ningún líder de partido político", ha dicho Albert Rivera en rueda de prensa. Este ofrece de plazo hasta el jueves para negociar una moción alternativa con un candidato independiente y para convocar elecciones.

Si fracasa la iniciativa del PSOE, la opción preferida de Rivera es que sea Rajoy quien convoque elecciones para otoño. Si el presidente decide "seguir enrocado", llegaría el plan b de Ciudadanos: pactar otra moción de censura con un independiente y elecciones. "La primera decisión es que el presidente convoque. Si no lo hace, y eso es una anomalía, entonces sirve la moción". Desde Ciudadanos no descartan que a esa moción pueda incluirse Podemos.