El tratamiento de fertilidad y otras alegaciones de la trama Gürtel para no entrar en prisión

Las defensas de los acusados han esgrimido este lunes una variada gama de argumentos de tipo personales para convencer al tribunal de que mantuvieran a sus clientes en libertad. Las alegaciones han oscilado desde el tratamiento de fertilidad al que se está sometiendo la novia de uno de los procesados hasta presentar a otros sentenciados como el "único sostén familiar".

De Luis Bárcenas, uno de los personajes estrella de la causa, su abogado ha dicho que no se requiere su entrada en prisión porque no podría huir porque "todo el mundo lo conoce". Pero los jueces de la Audiencia Nacional no le han hecho caso y lo han enviado este mismo lunes a la cárcel. El extesorero del PP dormirá ya esta noche en Soto del Real, al igual que Alberto López Viejo y Guillermo Ortega.

No lo harán los otros 12 condenados que este lunes han acudido a las vistillas, que deben esperar al miércoles para conocer la decisión del tribunal de si ingresan ya en la cárcel. Para evitarlo, el letrado de José Luiz Izquierdo, contable de la Gürtel y sentenciado a 17 años y 7 meses, ha expuesto que él no se enriqueció con la trama, que cuenta con una "exigua" pensión que le permite "a duras penas" sostener a su familia. "Les pedimos un mínimo de carga de humanidad", ha apostillado el letrado. "Yo no he cometido esos delitos y yo a lo unico que me he dedicado es ir de mi casa al trabajo, y del trabajo a mi casa. Yo lo único que tengo es mi casa y a mi mujer, que depende de mí [por problemas de salud]", ha añadido el propio Izquierdo, de 69 años.

La esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias —condenada a 15 años y un mes— ha alegado que, si su marido entraba en prisión, que a su hijo, de 29 años, "al menos le quede su madre". Y, por su parte, de Antonio Jiménez se ha escudado en su madre inválida, de 94 años. "Estoy todo el día con ella", ha dicho.

La exesposa de Francisco Correa, Carmen Rodríguez, ha recurrido a una línea argumental similar y ha afirmado que tiene la guarda y custodia de su hija menor de edad: "Tiene 14 años y no pienso ir a ningún sitio ahora", ha dicho la mujer, sentenciada a 14 años y 8 meses. Por su parte, Juan José Moreno, condenado a 15 años y 2 meses, ha esgrimido que su novia se está sometiendo a un tratamiento de fertilidad y su entrada en la cárcel impediría a la pareja seguir con este.

Petición de indulto

Según han informado fuentes jurídicas, antes del arranque de las vistillas, la Fiscalía también ha comentado en la fase de cuestiones previas que va a informar favorablemente al Gobierno para que indulte a José Luis Peñas, condenado a cuatro años y nueve meses. Peñas fue el concejal del PP que delató a Correa, que hizo las grabaciones y que presentó la denuncia ante la UDEF que originó la causa.

La sentencia destacaba que su colaboración fue "esencial" y que las grabaciones que aportó —cuya plena validez ratifica el fallo— "han sido de gran ayuda para un mejor esclarecimiento de los hechos y partícipes en ellos". Sin embargo, también consideraba que entre mayo de 2002 y marzo de 2004, cuando era edil, se apoderó "de manera indebida, con regularidad y periodicidad, de distintas cantidades de distintas cajas fijas" que el consistorio tenía para hacer frente a gastos pequeños y que recibió dádivas de la trama de Francisco Correa. Peñas ha asegurado este lunes que esperará a que se pronuncie el Supremo sobre su recurso para solicitar el indulto.