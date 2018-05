Sánchez no concreta sus planes al comité federal sobre cuándo convocaría elecciones

Carmen Calvo, José Luis Ábalos, Pedro Sánchez, Cristina Narbona y Adriana Lastra en el comité federal del PSOE. Foto: ULY MARTÍN / Vídeo: ATLAS

Una sola frase resume la estrategia del PSOE con la moción de censura que ha presentado contra Mariano Rajoy. Pedro Sánchez quiere enfrentar al resto de formaciones políticas a una disyuntiva, la de si quieren permitir o no la continuidad de un presidente afectado por la corrupción. Por eso no va a negociar con ningún partido su apoyo. El líder del PSOE lo ha expresado en su discurso este lunes ante el comité federal del partido, reunido para discutir la iniciativa ya presentada. "La pregunta que se tienen que hacer los 350 diputados es muy sencilla: si después de la sentencia de la trama Gürtel, Mariano Rajoy puede seguir siendo presidente, sí o no", ha retado Sánchez. El líder socialista no ha concretado sus planes sobre la fecha de las elecciones al comité federal, mientras los presidentes socialistas de Andalucía, Susana Díaz, y Castilla La- Mancha, Emiliano García Page, le han pedido que no haya ni acuerdos ni concesiones con los independentistas.

"Gürtel era el PP y el PP era Gürtel", ha resumido el líder socialista ante los 260 dirigentes presentes en el comité federal, máximo órgano entre congresos, reunido en la sede del partido en Ferraz. Sánchez ha explicado a su partido las razones para la moción de censura, que no estaba en sus planes, les ha confesado. "Pero la realidad judicial es la que es. Esta moción no es más que una respuesta constitucional a una emergencia institucional. No la ha creado el PSOE".

"Si se ha presentado esta moción de censura es simple y llanamente porque Mariano Rajoy no ha asumido su responsabilidad de dimitir como presidente", ha enfatizado el líder del PSOE.

Sánchez no ha explicitado sus planes al comité federal. Sí, que su hoja de ruta se sustancia en tres pilares: censura, estabilidad y elecciones. Pero no ha despejado la incógnita de cuándo se celebrarían esos comicios. En un discurso de poco más de veinte minutos, el líder del PSOE ha apelado a los 350 diputados, por lo tanto sin excluir de nuevo a los independentistas, aunque ha enfatizado que su Gobierno, si prosperara la moción "garantizará el orden constitucional".

Los presidentes autonómicos socialistas han cerrado filas con la moción de censura, pero han dejado una advertencia clara sobre que el posible apoyo de los independentistas a esta iniciativa liderada por el PSOE no puede comportar ninguna concesión a quienes quieren "destruir el país", en palabras de Susana Díaz, presidenta de Andalucía.

La presidenta andaluza ha sido la más explícita en la advertencia, pero lo ha hecho subrayando al mismo tiempo que ese es el compromiso expresado también por la dirección federal. "Comparto con la dirección federal que no puede haber ni acuerdos ni concesiones con los independentistas" ,ha manifestado a su llegada al comité, y en la mísma línea en su intervención dentro del órgano. "Quienes quieren destruir el país no pueden ser parte de la solución", ha subrayado. El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, se ha pronunciado en términos similares: "No solo no contamos con los independentistas, no podemos apostar por un Gobierno pendiente de los independentistas".