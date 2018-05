Ciudadanos votará ‘no’ a Sánchez si se mantiene como candidato

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, durante una rueda de prensa en la sede del partido. Vídeo: Atlas Foto: CARLOS ROSILLO

Ciudadanos votará no este viernes a la moción de censura si Sánchez no se retira como candidato: "Me parece razonable que no sea ningún líder de partido político", ha dicho Albert Rivera. El presidente del partido ofrece de plazo a Sánchez hasta el mismo jueves para negociar una moción alternativa con un candidato que no sea él y para ir a elecciones inmediatas: "Tiendo la mano al PSOE, que si nos llaman llegaremos a un acuerdo para convocar a los españoles", ha dicho después de lamentar que Sánchez no le haya llamado desde que planteara su moción el viernes pasado.

Si Sánchez no negocia elecciones inmediatas y mantiene la moción con él como candidato, Ciudadanos votará no. Si fracasa la iniciativa del PSOE, la opción preferida de Rivera es que sea el mismo Rajoy quien convoque elecciones, aunque el presidente no pueda hacerlo hasta que se vote la moción este viernes. Si en cambio Rajoy decide "seguir enrocado", llegaría el plan B del partido de Rivera: pactar una moción solo para ir a elecciones. "La primera decisión es que el presidente convoque -ha explicado Rivera-. Si no lo hace, y eso es una anomalía, entonces sirve la moción".

La nueva moción deberá cerrar esta legislatura. Rivera ha dicho que planteará condiciones "de sentido común" porque no pide "sillones". Sus condiciones para negociar la nueva moción son cuatro: ir a elecciones inmediatamente, garantizar la aprobación definitiva de los Presupuestos, ampliar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y proponer un candidato independiente para que dirija el gobierno en funciones. Ese gobierno debería nombrar ministros en funciones que estarían en el cargo hasta que se pactara un Ejecutivo con las nuevas mayorías salidas de las elecciones. Vista la trayectoria reciente, su etapa podría durar varios meses.

Rivera no prevé en ningún caso que Rajoy pueda sobrevivir a la sentencia del caso Gürtel, ni siquiera hasta las elecciones municipales de mayo: "Si algo ha quedado claro, es que Rajoy está solo. ¿Cuánto va a tardar en caer? ¿Tres meses, un mes, un cuarto de hora? No lo sé", ha dicho Rivera. "Es perjudicial que una legislatura agotada siga adelante: estamos dispuestos a hablar de semanas o meses para que se hagan en otoño", ha añadido, porque no tendría sentido ir más allá sin más sentido que mantener en Moncloa al presidente, ha añadido.

En Ciudadanos no descartan que a su moción pueda incluirse Podemos: "Si Podemos quiere sumarse para convocar elecciones, pues lo hablamos, aunque nadie deberá sacar provecho partidista ni personal", ha dicho Rivera.