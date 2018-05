Un muerto y un herido al precipitarse una avioneta en el aeródromo de Loja

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida al precipitarse una avioneta al suelo en el Aeródromo de la Cuesta de la Palma, en Loja (Granada). El accidente ha ocurrido pasadas las doce y media de la tarde de este sábado. Según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, un conductor les avisó por teléfono de que había visto una avioneta caer "como a 300 metros de la autovía, en el campo". El conductor del vehículo viajaba en el momento del accidente por el kilómetro 178 de la A-92, la autovía que enlaza Granada y Sevilla.

Fuentes de los bomberos de Loja desplazados al lugar del accidente han detallado que, de acuerdo con las primeras investigaciones, la avioneta biplaza accidentada estaba despegando cuando probablemente sufrió algún problema aún por identificar. "La aeronave ha despegado, ha dado un giro a derechas y ha ido a caer sobre un olivar al otro lado de la autovía, a 400 o 500 metros de la carretera", ha explicado uno de los bomberos.

El portavoz del 112 en Granada ha confirmado que tras la llamada se activaron los equipos de rescate necesarios y comenzó la búsqueda de la avioneta por parte de la Guardia Civil, bomberos y policía local de Loja. Al estar involucrada una avioneta, se advirtió igualmente al aeropuerto de Granada y a la Base Aérea de Armilla. Según explican los equipos de emergencias, la búsqueda, no obstante, no ha sido especialmente dificultosa ya que, aunque el conductor no lo advertido desde su vehículo, los hechos ocurrieron sobre el pequeño aeródromo privado que existe en la zona, muy cerca de la A92 y a medio camino entre la ciudad de Loja y la de Archidona, ya en Málaga.

Cuando los equipos de rescate llegaron a la zona encontraron ya fallecido a uno de los dos varones que viajaban en la avioneta. El segundo estaba herido y, según las primeras informaciones, se trata de un joven de 25 años que, en una primera valoración, estaba en estado muy grave. El helicóptero del 061 lo ha trasladado al hospital Carlos Haya de Málaga. La portavoz del centro sanitario ha explicado que tiene múltiples fracturas y que se encuentra en estado muy grave, pero no critico —no presenta traumatismo craneal—.

A media tarde del sábado, según ha informado Joaquín Camacho, alcalde de Loja, Guardia Civil y policía local investigan las circunstancias que han causado el accidente. El alcalde no ha podido aún confirmar la identidad del fallecido.