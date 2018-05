Ortuzar pide a Puigdemont que deje “las posiciones personales” y trabaje por un Govern viable

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar durante el 120 aniversario de la organización municipal del partido en Barakaldo JAVIER ZORRILLA (EFE) / ATLAS

El PNV está cerca de las posiciones catalanas, pero no le gustan los personalismos de algunos dirigentes soberanistas. En una tribuna que publica en el diario Deia, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, reclama al PP de Mariano Rajoy que abra espacios de diálogo en Cataluña, pero sobre todo insta al expresident, Carles Puigdemont, aunque se refiere en genérico a los "soberanistas" a que “por encima de posiciones personales más o menos entendibles”, busque la "unidad perdida y la viabilidad" de un ejecutivo autonómico estable.

No es la primera vez que dirigentes del PNV afean algunas de las estrategias del expresident, y que le piden que piense más en los "intereses generales que en los personales", pero en esta ocasión el presidente de los nacionalistas vascos se sitúa mucho más cerca de las tesis de Esquerra Republicana que de las de los seguidores de Puigdemont en el grupo parlamentario de Junts per Catalunya. El PNV recomienda a quienes basan su acción política en la confrontación permanente que prioricen la toma de control de las instituciones, entre otras razones, porque "son la parte débil del conflicto". Ortuzar echa mano de un lema que luce en La Torre de los Aulestia en Markina, que propone "intención y sabiduría" para lograr que el pequeño venza al grande. Para el PNV sin el control efectivo de las instituciones catalanas los soberanistas no tienen demasiado recorrido.

Ortuzar ha hecho referencia a este artículo durante el discurso que ha ofrecido para conmemorar el 120 aniversario del local del PNV de Barakaldo, en Bizkaia, en el que se ha mostrado convencido de que los vascos han entendido perfectamente la decisión de secundar los presupuestos del Gobierno central. "En todo caso seguiremos así. Arriesgando. Siendo responsables. Buscando el acuerdo con diferentes. En Madrid y aquí, como estamos haciendo con el proyecto de Nuevo Estatus en el Parlamento Vasco", ha dicho ante los afiliados y simpatizantes.

En el diario nacionalista, con un verbo más sosegado, el líder del PNV sostiene que han sido utilizados por ambas partes pese a lo cual su partido sigue más cerca de los “oprimidos” catalanes que de los “opresores” PP, PSOE y Ciudadanos. "Hemos pecado de ingenuidad o pretenciosidad” en el papel de mediación que han despelgado entre Madrid y Barcelona. "Visto con perspectiva", escribe el presidente del Euskadi Buru Batzar, "unos" querían nuestra capacidad de persuasión para cambiar las decisiones en Cataluña y "los otros nos necesitaban como ariete contrra Madrid". El lehendakari tampoco logró, pese a obtener el compromiso de Puigdemont, la convocatoria de elecciones. En el último minuto se desdijo y precipitó la intervención del Estado con su Declaración Unilateral de Independencia.

Ortuzar justifica en el artículo pulicado en la edición de hoy de Deia el pacto presupuestario porque logra numerosos beneficios para los vascos y además logra frenar las aspiraciones de poder de Ciudadanos, pero se muestra frustrado por no haber podido desatascar el conflicto catalán ni la retirada del artículo 155. "No soy quien para dar clases a nadie", argumenta y "a la vista de lo ocurrido debo de ser más alumno que profesor", pero "urge virar radicalmente hacia el encuentro y a la aceptación democrática de la discrepancia".