Ciudadanos pide a Sánchez que “rectifique” y no juegue a la “ruleta rusa” con su moción

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. EFE / atlas

Ciudadanos insiste en que el único camino para salir de esta legislatura "liquidada por la corrupción" son elecciones. El secretario general, José Manuel Villegas, ha pedido esta mañana a Sánchez que "rectifique", retire su moción para gobernar y no juegue a la "ruleta rusa" y pacte con "los que quieren romper España".

Villegas se ha mostrado preocupado por el "gobierno Frankenstein" que podría salir de las negociaciones de Sánchez: "¿Cómo va aplicar bien el 155 si pacta su investidura con el partido de Torra?", se ha preguntado Villegas. "No me imagino la hipótesis de que elegido con los votos de Torra vaya a aplicar el 155", ha añadido.

Si Ciudadanos recibe la llamada del PSOE para negociar la moción de censura que ha registrado, la reunión solo tendría un punto: la retirada de esa iniciativa. Si Sánchez ofreciera a Rivera recuperar el pacto de gobierno que ambos partidos firmaron en 2016, tampoco serviría para nada: "La solución pasa por elecciones, no hay que discutir ningún programa de gobierno", ha dicho Villegas.

Villegas ha calificado el movimiento de Sánchez de "torpe, irresponsable y perjudicial para los intereses de España" y ha añadido que su partido no va a ser aliado en sus "ansias" y su "última oportunidad" de alcanzar la Moncloa.

La insistencia del presidente Rajoy de mantenerse en el cargo también sorprende en Ciudadanos: "Rajoy no asume la realidad, vive en un mundo paralelo donde no hay corrupción, donde él no ha perdido toda su credibilidad", ha dicho Villegas.

Vistas las posiciones de momento inamovibles de Rajoy y Sánchez, la única vía de salida que prevé Ciudadanos es esperar a que la moción de censura no prospere y empezar entonces a negociar con el PSOE la presentación de otra moción "instrumental" exclusivamente para convocar elecciones inmediatas. Debería ser una moción sin programa de gobierno y con un candidato de transición que no podría ser ni Albert Rivera ni Pedro Sánchez. La identidad de esa figura sería objeto de negociación entre las fuerzas que quisieran sacar a Rajoy de la presidencia para ir a elecciones.