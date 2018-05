CC OO reclama “un nuevo gobierno que prepare el país para unas elecciones”

La reacción de la patronal de las Pymes, Cepyme, y de CC OO, el sindicato más representativo de España, ante la sentencia del caso Gürtel y la moción de censura anunciada por el PSOE ha sido casi contraria. La primera, presidida por Antonio Garamendi, vicepresidente también de la gran patronal CEOE, ha reclamado "a todos los partidos políticos a priorizar la estabilidad". La organización de trabajadores que dirige Unai Sordo, por su parte, pide un "nuevo gobierno que prepare la transición hacia unas elecciones generales".

El comunicado de CC OO no apoya abiertamente la moción de censura del PSOE. No obstante, sí que la ve como un elemento que "debe contribuir a buscar un compromiso de gobierno de regeneración democrática" que lleve al país hacia unas elecciones generales. "España no puede permitirse una parálisis como la que previsiblemente va a provocar esta sentencia, con un Gobierno que no contará con apoyos para una acción legislativa que necesitamos", abunda la organización, que unas líneas antes reclama corregir el "actual modelo de crecimiento sin reparto".

Sobre el partido del Gobierno, el sindicato señala que el fallo de la Audiencia Nacional "ha asestado un duro golpe a la imagen pública y a la trayectoria política del PP y del Gobierno". También cree la central que la afirmación literal del fallo sobre que existía un "auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional deja sin margen de maniobra al Gobierno del PP".

"De no actuar a tiempo, podríamos asistir a un grave deterioro de la estabilidad política e institucional de la democracia española", apunta CC OO.

La reacción de Cepyme, en cambio, es contraria. "Desde el absoluto respeto a las decisiones de la Justicia, y con el convencimiento de que delitos como los cometidos, que constituyen un escándalo social", la organización que preside Garamendi, ha subrayado y pedido que se priorice la estabilidad "que las empresas necesitan para generar actividad y crear empleo".

"Cualquier atisbo de incertidumbre política puede poner en riesgo la situación económica que con tanto esfuerzo empresas y trabajadores han conseguido revertir", ha abundado. Cepyme, la asociación patronal integrada en CEOE más numerosa, llega a pedir que se "evite un permanente clima electoral, que solo produce a la parálisis política". Para apoyar esta petición, expone lo sucedido en los mercados: "Las reacciones de la Bolsa, a la baja, y la prima de riesgo, al alza, constatan la necesidad de procurar la estabilidad institucional".

Como Cepyme, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, también ha apostado por la "tranquilidad y el sosiego ante el clima político que se está generando en el día de hoy [por este viernes]...". Amor, en su cuenta de Twitter, ha pedido "la estabilidad que permita continuar la senda de crecimiento".