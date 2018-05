El PNV, decisivo en la moción, alberga dudas sobre el plan de Sánchez

El PNV, a través de su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, no ha definido su decisiva posición ante la presentación de la moción de la censura del PSOE contra Mariano Rajoy. Ha quedado a la espera de que el secretario general socialista, Pedro Sánchez, le explique sus pretensiones con la presentación de la moción de censura “si es sólo para una foto o con unos planteamientos profundos”, en alusión a la situación de Euskadi y Cataluña.

En estos momentos, con la toma de posición de los grupos parlamentarios del Congreso, el voto del PNV vuelve a ser decisivo como lo fue el miércoles en la aprobación de los Presupuestos del Gobierno de Rajoy y hace un año con los de 2017. El PNV no va a definirse hasta el lunes en que se reúne la dirección de su partido. Trata de ganar tiempo a la espera de que la situación pueda decantarse por sí sola y evitar ser, por segunda vez en pocos días, el factor clave de otra decisión controvertida. “Hay muchas incógnitas”, decía ayer lacónicamente su portavoz en el Congreso.

Una primera incógnita es si Sanchez logrará sumar a todos los partidos contra el PP y Ciudadanos más UPN, Coalición Canaria y Foro Asturias para alcanzar la mayoría parlamentaria que haga viable la moción de censura. En la suma a favor de la moción de censura están dos partidos independentistas, como PdeCAT y ERC, enfrentados a Sánchez por el mantenimiento del 155 de la Constitución en Cataluña y no es descartable que le exijan su levantamiento y un posicionamiento a favor de los consellers nombrados por Quim Torra encarcelados. En todo caso, aún no está claro el apoyo del independentismo catalán a Sánchez ni las repercusiones que pueda tener en el PSOE pues al plantear el secretario general socialista un Gobierno, con un programa de tránsito de tiempo indefinido, retrotrae a la situación de hace dos años. Entonces, su pretensión de formar un Gobierno tan heterogéneo, en el que se incluía el independentismo catalán, encontró una fuerte réplica en su partido. En el PNV existen dudas de que Sánchez supere esta situación y más aún con el precedente de hace dos años..

Si Sánchez supera el primer obstáculo y llega el lunes con la posibilidad de formar un Gobierno alternativo al PP, el PNV le preguntará por los “planteamientos profundos” que ayer señalaba su portavoz en el Congreso. El PNV, pese a la repugnancia que le provoca la corrupción del PP a escala nacional, ahora reconocida y castigada por un tribunal, no la considera la “cuestión clave” de su decisión. “No lo ha sido para apoyar los Presupuestos estos dos años. Lo que nosotros, como partido nacionalista, nos preguntamos es por qué la ciudadanía vasca va a tener que pagar la corrupción del PP cuando los demás partidos ponen por delante de esta grave cuestión sus planteamientos electorales tácticos”, señalaban ayer en fuentes del PNV.

El PNV pondrá sobre la mesa a Sánchez, si es que supera los obstáculos para armar una mayoría, “el interés general de Euskadi y la situación de Cataluña, como sucedió en la negociación presupuestaria con el PP”.El PNV no tiene ninguna atadura ideológica o de índole especial con el PP. Tampoco con el PSOE, aunque con este partido tiene mayor afinidad por la historia común en el exilio antifranquista y por haber gobernado conjuntamente casi dos décadas en Euskadi, incluidos diputaciones y ayuntamientos.

Pero a lo largo de su historia ha pactado con gobiernos de ambos partidos. En 1996 lo hizo con el Ejecutivo de Aznar a cambio de logros decisivos en materia de autonomía fiscal como la consolidación definitiva del Concierto Económico. En 2009 lo hizo con el Gobierno de Zapatero del que logró importantes competencias en materia socio-laboral. Y en 2017 y 2018 lo ha hecho con el Gobierno de Rajoy a cambio de un impulso a las infraestructuras vascas, además del mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, vía IPC, en esta última edición.

El PNV, además de las contrapartidas socio-económicas, al apoyo presupuestario a Rajoy, contaba con la voluntad, más que con garantías precisas, del presidente del Gobierno de levantar el artículo 155 en Cataluña una vez que Torra facilitara un Gobierno viable. El PNV no ha adelantado qué exigirá a Sánchez a condición del apoyo a su moción de censura. “Vamos a escucharle”, decía ayer Esteban. Pero todo apunta que el PNV no querrá perder las ventajas logradas en la negociación con Rajoy después del precio que ha tenido que pagar en clave interna. Hay que reseñar que en el PNV gipuzkoano, más vinculado al independentismo catalán, hay un profundo disgusto por no haber materializado el levantamiento del 155 antes de la aprobación de los Presupuestos. También es una incógnita para el PNV las garantías que le ofrezca Sánchez para levantar el 155 de Cataluña cuando, además, ha sido, estos últimos días, especialmente beligerante, incluso en su lenguaje, contra Torra.

Para mayor complicación de la situación, al PNV no le interesa un adelanto electoral que beneficia especialmente a su principal obsesión política, Ciudadanos, que desea que las elecciones generales se celebren antes que las municipales y autonómicas, dónde sus resultados pueden ser sustancialmente peores por su escasa implantación territorial. Rajoy le garantizó que no habrá adelanto electoral. ¿Sánchez sería capaz de formar un Gobierno que resista más allá de las elecciones municipales de mayo de 2019?. Es otra de las numerosas incógnitas que Sánchez tendrá que despejar al PNV para recabar su apoyo.