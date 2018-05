165 millones por una obra paralizada

La rendija del Tribunal Constitucional parece misión imposible para la Junta andaluza. “Si el Constitucional admite alrededor de un 5% de recursos de amparo de los ciudadanos, de los poderes públicos no pasa del 1% porque estos, en principio, no son titulares de derechos fundamentes. En este caso, podemos decir que la Junta tiene una posibilidad entre 100.000 porque la jurisprudencia considera que la admisión o no de los recursos que se pueden presentar contra las sentencias de lo contencioso-administrativo es una cuestión de legalidad, algo que tienen que decidir los tribunales ordinarios; por lo que no creo que el Constitucional admita que el Tribunal Supremo ha vulnerado la tutela judicial efectiva”, opina el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo.

El abogado que ha defendido al empresario es Joaquín García Bernaldo de Quirós, juez en excedencia que hasta 2011 presidió la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, tribunal que ahora ha dilucidado el litigio. El letrado también ha declinado ofrecer su versión.