Ciudadanos apoyará una moción de censura si es para convocar elecciones

El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en el Congreso de los Diputados. EUROPA PRESS / VÍDEO: EPV

Ciudadanos da por terminada esta legislatura por la corrupción. El secretario general, José Manuel Villegas, ha descartado de momento apoyar la moción que ha registrado esta mañana el PSOE si no es para convocar elecciones: “En esa moción no va a estar Ciudadanos. La solución no es el oportunismo de Sánchez, que parece que quiere llegar a la Moncloa por todos los medios”, ha dicho.

Villegas ha pedido a Sánchez que retire su moción y que vayan juntos a hablar con Rajoy para pedirle elecciones. Si entonces el presidente se negara y “se atrinchera en la Moncloa pese a sus casos de corrupción”, Ciudadanos negociaría con el resto de fuerzas los detalles de una moción instrumental para ir a elecciones. Si el PSOE no retira la suya, ya registrada, según el reglamento del Congreso no puede disolverse la Cámara hasta que se debata. Ciudadanos tiene también la opción de presentar una moción alternativa durante dos días, aunque para hacerlo necesita 35 diputados. Su grupo tiene 32. así que necesitaría el apoyo de otro partido.

Ciudadanos cree que ha llegado la hora de dejar de tener un gobierno rodeado de casos de corrupción ante el desafío catalán: “España no puede permitirse seguir con un gobierno débil y necesitamos uno fuerte y legitimado”, ha dicho. Ciudadanos descarta una convocatoria electoral inmediata porque “hay que actuar con rapidez pero con serenidad”, ha dicho Villegas. “Deben de acabar de aprobarse los presupuestos para que entren en funcionamiento y decidir qué hacemos con el 155 y aprobar en el Senado una extensión”, ha añadido.

Villegas ha anunciado que Sánchez no había hablado con Ciudadanos sobre su moción, “por tanto no ha recabado nuestro apoyo y supongo que habrá logrado los apoyos de independentistas y populistas”. El partido de Rivera votará en contra de la moción de Sánchez porque “no vamos a estar en apaños acordados en despachos y mucho menos apoyado por separatistas y populistas”, ha dicho Villegas.