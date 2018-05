La moción de censura por el ‘caso Gürtel’, últimas noticias en directo

EL PAÍS

Rafael Hernando (PP): "Entiendo que el señor Rivera intente hiperactuar, que no esté muy satisfecho porque ayer salieran los presupuestos adelante... pero le digo que no intente aprovecharse de esto, que es una cosa de 2003, y le pido que no mienta: el Gobierno no ha sido condenado, no lo diga, no mienta". https://twitter.com/el_pais/status/999623924999585792