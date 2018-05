Compromís se desvincula en el Senado de la supuesta trama de financiación

El jefe de gabinete del presidente de las Cortes Valencianas, Lluís Miquel Campos, ha desvinculado a su formación, Compromís, de la supuesta financiación ilegal del PSOE en la Comunidad Valenciana durante su comparecencia en el Senado en la Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos, en la que solo participa el PP. “No tienen nada contra nosotros”, ha comentado tras su comparecencia Campos, que fue responsable de la campaña de 2007. Con la sentencia de Gürtel en la calle, no era el mejor día para que el PP hiciera ejercicios inquisitivos, aunque no ha renunciado a ello.

El argumento principal para el PP es que cuatro juzgados investigan ese posible entramado a partir de un informe de la brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional sobre la doble facturación realizada entre 2005 y 2008 (y que podría extenderse hasta 2011) por la agencia de comunicación Crespo Gomar, según el cual empresas adjudicatarias de la Administración pagaron presuntamente gastos electorales de los socialistas y el Bloc, socio mayoritario de Compromís.

La denuncia sobre esta presunta trama fue realizada por un dirigente del PP valenciano y el juzgado número 21 de Valencia decidió inhibirse en los otros juzgados, que han imputado a 26 personas, al considerar que se habían producido algunas irregularidades, aunque los supuestos delitos indiciarios investigados por la policía habían prescrito. Campos ha negado que su formación esté siendo investigada, aunque ha admitido que pudo cometer “mala praxis contable”, como constata el Tribunal de Cuentas. En ese sentido ha citado el caso de una condonación del grupo parlamentario en 2010 que “puede que estuviera mal contabilizada”. Según Campos, que fue responsable de la campaña de 2007, la formación, ante los problemas de la crisis y los recortes, tomó la decisión de mantener el personal del grupo parlamentario y suplementar su sueldo con dinero del partido.

El PP, a través de su portavoz en la comisión, Luis Aznar, ha dado por concluidas las comparecencias de Compromís, formación que considera que forma “una parte mínima de la trama” y con responsabilidades muy diluidas debido a la naturaleza del “barullo de socios” que la configura. Aznar ha insistido en que la situación financiera y contable no corresponde a la realidad y que el problema de Compromís está en unas facturas que no aparecen y en las contradicciones sobre la solicitud de créditos expresadas entre la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y el presidente de las Cortes, Enric Morera. Oltra niega que su formación pidiera créditos y Morera admite que los pidió. Con todo, ha vaticinado que la coalición tendrá mucho que explicar “cuando los juzgados empiecen a emitir nuevos autos que no van a tardar mucho”.

Respecto al PSPV-PSOE, Aznar ha asegurado que la comisión está todavía iniciando la investigación sobre una trama que se desarrolla en dos planos y cuyo hilo conductor es la empresa de comunicación ya desaparecida Crespo Gomar. En base al auto de la policía, Aznar considera que esta mercantil hacía de intermediaria entre los socialistas y Compromís y las empresas vinculadas a contratas públicas que pagaban por servicios que no prestaban. Y por la otra parte, se compensaba a Crespo Gomar a través de adjudicaciones de la Administración. En ese sentido, la próxima semana comparecerá el exministro socialista de Sanidad Bernat Soria y la comisión centrará su trabajo en las adjudicaciones de los ministerios de Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Uno de los comparecientes en la sesión de este jueves ha sido José Ramón Tiller, que fue responsable de comunicación del expresidente Joan Lerma entre 1995 y 1997, jefe de gabinete del Ayuntamiento de Gandia y trabajó en la firma Crespo Gomar entre 2007 y 2009. Aznar ha considerado a Tiller como una intersección entre el PSPV-PSOE y la empresa que sitúa en el centro de la trama. “Es el nexo, el común denominador. Aparece de forma permanente entre Crespo Gomar y los ministerios, su nombre está permanentemente ligado al PSOE y a Crespo Gomar”, ha delimitado Aznar. Sin embargo, el compareciente, que ha admitido su larga vinculación al partido, aunque no de forma continua, ha alegado que solo fue “un trabajador” de esta empresa, de la que nunca tuvo conocimiento de la parte contable ni de los contratos. “Nunca tuve poderes ni derecho a beneficios. Mi trabajo eran las estrategias y la comunicación”, ha argüido.

Ha asegurado que no haber visto nunca nada referente al posible papel de la empresa que Aznar ha calificado de “mimada por los ministerios” como centro de una trama, ni sobre los beneficios obtenidos. “Creo que no es cierto. He sufrido mucho en esa empresa, viendo que se despidió al 90% de la plantilla por la crisis, se malvendió patrimonio, los socios acabaron arruinados y me extraña que dejaran morir la empresa cobrando el dinero que dice usted”, ha rebatido. Con todo, Aznar ha acusado Tiller de formar parte de “una panda relacionada con mecanismos de poder que pudo facilitar esos contratos”. “Usted está en el centro de la trama como asalariado, es testigo de excepción de un entorno en el que se estaba gestando la mayor trama de financiación ilegal de un partido”, ha añadido. A lo que Tiller ha rebatido: “Y yo sin enterarme”.

"Fajos de billetes"

El tercer compareciente ha sido Gabriel Moreno, ex secretario de Organización PSPV-PSOE de la ciudad de Alicante, responsable de la campaña de 2011 y ahora exmilitante del partido. El portavoz del PP en la comisión ha aprovechado sus anteriores declaraciones en contra de la corrupción como percha para tratar de tirar del hilo de la supuesta trama. Moreno había manifestado a un periódico que en 2007, con la candidatura de Etelvina Andreu a la alcaldía de Alicante, se había visto a gente “sacar fajos de billetes para pagar la campaña”. Andreu, que posteriormente con el Gobierno de Zapatero fue directora general de Consumo, está imputada con relación a un concurso de publicidad del Ministerio de Sanidad en la campaña de las elecciones generales de 2008.

Moreno ha reconocido haber realizado estas declaraciones cuando era un militante de base en base a rumores y ante el temor que “esas supuestas prácticas se extendieran a la campaña de 2011. Habíamos visto que en 2007 se pagaban algunas cosas en efectivo. Como humilde empresario me llamaba la atención. No tenía más conocimientos ni información”, ha añadido. “Dinero en efectivo no quiere decir que fuera de procedencia ilegal”, ha puntualizado. Sin embargo, ha afirmado que aquella fue “una campaña con más medios de lo habitual” y que “solo después, con las noticias que se han publicado” pudo llegar “a alguna conclusión”.

A la fiscalía El portavoz del PP en la Comisión de Investigación de los Partidos Políticos del Senado, Luis Aznar, considera que el tesorero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, "no debería seguir ni un minuto" en su responsabilidad por haber mentido a esta comisión sobre un proceso que tiene abierto en Brasil. Tras conocer que, según el diario Infolibre, Cuadrado tiene sus cuentas bloqueadas en Brasil por un procedimiento iniciado en 2004, el senador del PP considera que no dijo la verdad cuando aseguró a la comisión de la Cámara Alta que no tenía ningún procedimiento judicial pendiente. Aznar ha criticado que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, haya quitado importancia a esta circunstancia al afirmar que se trataba de un asunto particular, algo que a su juicio "es una barbaridad" fruto de su "incontinencia verbal" porque no se puede mentir a una comisión parlamentaria de investigación. Al margen de que pueda haber una actuación judicial de oficio contra Cuadrado, el portavoz ha anunciado que su grupo incluirá este hecho en las conclusiones de los trabajos de la comisión para remitirlas al juzgado o la fiscalía. Del mismo modo actuará el PP si tras analizar con detalle las declaraciones de las dirigentes de Compromís Mónica Oltra y Mireia Mollà confirma que son "contradictorias" con las prestadas por el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, y su jefe de Gabinete, Lluís Miquel Campos.

El exmilitante del PSPV-PSOE ha dicho venir “de un territorio asolado que el PP ha convertido en la zona cero de la corrupción”. “No me cabe duda que esa onda expansiva puede haber afectado al PSOE. No tengo pruebas. Es una conclusión personal sustentada en el sentido común, sin ninguna prueba”, ha defendido. Aznar lo ha presionado con el auto del juzgado número 21 de Valencia, que “habla de una autentica trama de financiación ilegal del PSOE y el Bloc” a través de una mercantil que facturaba servicios a terceras personas. “Si se demuestra que ha sido así”, ha señalado Moreno, “me suena a un sistema parecido a Gürtel con el PP. Hay empresarios que han confesado que así lo hacían”.

Aznar también le ha hurgado con el histórico líder socialista alicantino Ángel Franco, cuyo nombre aparece en las grabaciones de algunos casos de corrupción. Según Moreno, Franco se ofreció a ayudarles en la campaña de 2011. “Nos dijo que no podíamos ser tan puros. Le dijimos que no entrábamos en ese tipo de apaños. No estábamos dispuestos a entrar en ningún tipo de financiación que no esté supeditada a la ley de partidos”, ha añadido. Para Moreno era habitual que hubiera “gente que te llamaba y te ofrecía”. “Pero cuando le decías que había que ajustarse a la ley, ya no volvían a llamar”, ha agregado.

Entonces ha surgido el nombre de Enrique Ortiz, uno de los empresarios que ha admitido haber financiado de manera ilegal al PP. Moreno lo ha conceptuado como “el verdadero alcalde de la ciudad, amigo de Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo [los dos anteriores regidores de Alicante], los tres están imputados por el plan general”. El exmilitante socialista ha abundado en su descripción: “Propietario del 60 o 70% del suelo de Alicante y contratista más importante de la ciudad. Ha confesado que ha financiado al PP en los tribunales”.

Aznar lo ha interrogado sobre una conversación con una empresa de merchandising que se ofrecía a que las facturas las pagara un tercero. Pero Moreno no ha recordado el nombre, solo que la persona que le visitó le dijo que “las facturas del PP y el PSOE las pagaba el mismo entre risas”. “Ortiz ha confesado que pagaba las facturas del PP”, ha insistido. Pero Aznar ha estallado: “No me interesan las facturas del PP. Estamos hablando del PSOE” Y ha concluido que las afirmaciones de Moreno “corroboran la existencia de una trama perfectamente orquestada no reciente, sino de muchos años”.